31 Ağu 2020 - 18:24- Spor

Galatasaray HDI Sigorta - Haliliye Belediyesi

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley maçında, Galatasaray HDI Sigorta ile Haliliye Belediyesi Başkent Voleybol Salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda, Haliliye Belediyesi takımından Yord Bissed rakipleriyle mücadele etti.