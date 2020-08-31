31 Ağu 2020 - 18:24- Spor
Galatasaray HDI Sigorta - Haliliye Belediyesi
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley maçında, Galatasaray HDI Sigorta ile Haliliye Belediyesi Başkent Voleybol Salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda, Haliliye Belediyesi takımından Yord Bissed rakipleriyle mücadele etti.
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Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley maçında, Galatasaray HDI Sigorta ile Haliliye Belediyesi Başkent Voleybol Salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda, Haliliye Belediyesi takımından Yord Bissed rakipleriyle mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.