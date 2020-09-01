Haberler Ankara Haberler Ankara
01 Eyl 2020 - 12:40- Asayiş G: 01 Eyl 2020 - 13:21

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma

İstanbul merkezli 14 ilde bulunan 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Jandarma ve polis ortaklığıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonla 31 şüpheli yakalandı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, istifa eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu bir binbaşı ile ihraç edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu bir üsteğmenin de aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 31 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, yeni gözaltı kararları verildi.

Soruşturma kapsamında askeri mahrem yapılanması içinde bulunduğu tespit edilen İstanbul'da 24, Ankara'da 3, İzmir'de 4, Kahramanmaraş'ta 3, Sakarya'da 2, Zonguldak'ta 2 ve Samsun, Kırıkkale, Kayseri, Düzce, Bursa, Isparta, Adana ve Tekirdağ ile İrlanda'da yaşayan birer kişi olmak üzere 14 ilde 47 asker şüphelinin gözaltına alınması-yakalanması talimatı verildi.

Başsavcılık talimatı üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, istifa eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu bir binbaşı ile ihraç edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu bir üsteğmenin de aralarında bulunduğu 47 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Eş zamanlı ortak operasyonlarda 31 kişinin yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınması istenen şüpheliler arasında kapatılan askeri okul öğrencisi 43 kişi ve ihraç edilen, emekli astsubaylar da yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasında faaliyet gösteren asker şahıslardan sorumlu, örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen sivil unsurlarca kullanıldığı değerlendirilen büfe, market ve benzeri kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü-kontörlü-sabit hatlarla örgütsel iletişim modeline uygun şekilde ardışık-periyodik-yoğun irtibat sağlandığı tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personelleri ile kapatılan askeri okul öğrencilerine yönelik soruşturmalar yürütüyor.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi mask
230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
Başpehlivan cinayete kurban gitti! mask
Başpehlivan cinayete kurban gitti!
Şüpheli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu mask
Şüpheli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu
Kaza mı, cinayet mi? Ağabeyini öldürdüğü iddia edilen muhtar gözaltına alındı mask
Kaza mı, cinayet mi? Ağabeyini öldürdüğü iddia edilen muhtar gözaltına alındı
Ormanda Dehşet! Cesedi bulundu... mask
Ormanda Dehşet! Cesedi bulundu...
Hakkari'den acı haber geldi! Şehidimiz var! mask
Hakkari'den acı haber geldi! Şehidimiz var!
Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı - Video Haber mask
Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı - Video Haber
Musa Orhan Jandarmadan ihraç mı edildi? Tutuklandı mı? Musa Orhan kimdir? mask
Musa Orhan Jandarmadan ihraç mı edildi? Tutuklandı mı? Musa Orhan kimdir?
Son Dakika! DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı! mask
Son Dakika! DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı!
Kayıp olarak aranan kişinin cesedi arazide bulundu! mask
Kayıp olarak aranan kişinin cesedi arazide bulundu!

01 Eyl 2020 - 12:40 AA İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ormanda Dehşet! Cesedi bulundu... mask
Ormanda Dehşet! Cesedi bulundu...
Musa Orhan Jandarmadan ihraç mı edildi? Tutuklandı mı? Musa Orhan kimdir? mask
Musa Orhan Jandarmadan ihraç mı edildi? Tutuklandı mı? Musa Orhan kimdir?
Biyogaz üretim kuyusu can aldı! 2 kardeş hayatını kaybetti mask
Biyogaz üretim kuyusu can aldı! 2 kardeş hayatını kaybetti
Yer yerinden oynadı! Metroda tecavüz girişimi! Şok görüntüler! mask
Yer yerinden oynadı! Metroda tecavüz girişimi! Şok görüntüler!
Konya'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 4 gözaltı mask
Konya'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 5 gözaltı mask
Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 5 gözaltı
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Çember Daralıyor, Korkunç Son Yaklaştı! Uzmanlar; Kara Haberi Verdiler... 560 Kişi Öldü mask
Ankara'da Çember Daralıyor, Korkunç Son Yaklaştı! Uzmanlar; Kara Haberi Verdiler... 560 Kişi Öldü
Çankırı'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi mask
Çankırı'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi
Kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti mask
Kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti
Böyle evlat olmaz olsun! Tartıştığı babasını öldürdü! mask
Böyle evlat olmaz olsun! Tartıştığı babasını öldürdü!
Ankara'da aşure isteyen hemşireye tecavüz tehditi! Utanmadan bakanı etiketledi! mask
Ankara'da aşure isteyen hemşireye tecavüz tehditi! Utanmadan bakanı etiketledi!
Müge Anlı 31 Ağustos 2020 izle! Tek parça reklamsız full izle! Yotube ATV! mask
Müge Anlı 31 Ağustos 2020 izle! Tek parça reklamsız full izle! Yotube ATV!

GALERİ

Bu şehirlerde yaşayanların dikkatine! Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı! mask
Bu şehirlerde yaşayanların dikkatine! Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı!
Başpehlivan cinayete kurban gitti! mask
Başpehlivan cinayete kurban gitti!
Şüpheli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu mask
Şüpheli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu
VakıfBank'tan Acil Firma Destek Projesi 250 milyon dolar tutarında yeni kaynak mask
VakıfBank'tan Acil Firma Destek Projesi 250 milyon dolar tutarında yeni kaynak
Vural Ak: "Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini satacağız" mask
Vural Ak: "Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini satacağız"
Demet Akalın, Survivor Aycan ile kocası Okan Kurt'u bombaladı! mask
Demet Akalın, Survivor Aycan ile kocası Okan Kurt'u bombaladı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL