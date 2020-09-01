Ormanda Dehşet! Cesedi bulundu...

Muğla'nın Milas ilçesinde yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan 73 yaşındaki Hasan Hafızoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Bozaalan Mahallesi'nde iki gün önce çıktığı doğa yürüyüşünden geri dönmeyen Hafızoğlu'nun bulunması için AFAD, AKUT ve gönüllüler arama çalışmalarını sürdürdü.
Arama çalışmalarında Hafızoğlu'nun ormanlık alanda cesedi bulundu.
Hafızoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.