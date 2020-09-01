Kaza mı, cinayet mi? Ağabeyini öldürdüğü iddia edilen muhtar gözaltına alındı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ağabeyini tüfekle kazara vurarak öldürdüğü iddia edilen köy muhtarı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sislioba köyünde bir kişinin tüfekle vurularak yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Köye gelen sağlık ekipleri yaralanan Faruk B'yi Demirköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Faruk B, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili Faruk B'nin kardeşi köy muhtarı H.B'yi gözaltına aldı.
Muhtarın ifadesinde, bahçelerine yaban domuzu girdiğini düşünerek tüfekle ateş ettiğini, ağabeyini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.