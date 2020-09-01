Kaybolan çocuğun cesedi sulama bendinde bulundu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedi sulama bendinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gündüzler köyünde dere kenarında gezmeye çıkan Resul Demir, eve gelmeyince ailesi ve yakınları aramaya başladı.
Sulama bendi kenarında giysilerine rastlanan çocuğun bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye gelen ekipler, iş makineleri yardımıyla suyu boşaltılan bentte Resul Demir'in cesedine ulaştı.
Demir'in cesedi, otopsi için Yozgat Adli Tabipliğine gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.