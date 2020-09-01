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01 Eyl 2020 - 16:10- Asayiş G: 01 Eyl 2020 - 16:11

Kaybolan çocuğun cesedi sulama bendinde bulundu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedi sulama bendinde bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedi sulama bendinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gündüzler köyünde dere kenarında gezmeye çıkan Resul Demir, eve gelmeyince ailesi ve yakınları aramaya başladı.

Sulama bendi kenarında giysilerine rastlanan çocuğun bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye gelen ekipler, iş makineleri yardımıyla suyu boşaltılan bentte Resul Demir'in cesedine ulaştı.

Demir'in cesedi, otopsi için Yozgat Adli Tabipliğine gönderildi.
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01 Eyl 2020 - 16:10 AA Yozgat- Asayiş

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