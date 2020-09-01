Eş zamanlı tefecilik operasyonu: 29 gözaltı

Mersin ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, POS cihazıyla tefecilik yapanlara yönelik Mersin ve Adana'da çalışma başlattı.
Ekiplerin 6 ay süren çalışması sonucu aralarında mobilyacı, kuyumcu, emlakçı, telefon bayisi, yerel gazete ve derneğin de bulunduğu 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2'si kadın 29 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, farklı kişilere ait kredi kartları, alacak verecek notlarının bulunduğu ajandalar, 3 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve fason olarak kurulan şirketlerden çekim yapıldığını gösteren slipler ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.