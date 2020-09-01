Menajerimi Ara Feris kimdir? Menajerimi Ara Canan Ergüder kimdir? Star Tv'nin yeni dizisi Menajerimi Ara gerek senaryosu gerekse oyuncuları ile dikkat çekmekte. Hal böyle olunca dizi oyuncularıda internet ortamından bir bir sorgulatılmakta. Bizlerde sizler için Menajerimi Ara dizisinde Feris rolü ile karşımıza çıkan Canan Ergüder hakkında bir araştırma yaptık.Menajerimi Ara Feris kimdir? Menajerimi Ara Canan Ergüder kimdir? Kaç yaşında?

Canan Ergüder 1977 İstanbul doğumludur. Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra tiyatro eğitimine Franklin and Marshall College'da başlamış, sonrasında The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans yapmıştır. Ayrıca London Academy of Music and Dramatic Arts Shakespeare Atölyesi'ne katılmıştır. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatını yakalamıştır.

Ergüder, son olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı televizyon dizisinde rol almış, fakat yeni bir projede yer almak için bu diziden ayrılmıştır. Fakat proje iptal olmuştur. Türk Gönül TV'nin Hafta Sonu Haberleri sunucusu Doğa Rutkay'ın tayini çıkınca Canan Ergüder sunmaya başlamıştır. Ayrıca Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır.