01 Eyl 2020 - 16:53- Spor

Solhanspor - Ziraat Bankası

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesinde Solhanspor ile Ziraat Bankası Voleybol takımları Başkent Voleybol Spor Salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda Solhanspor Voleybol takımı oyuncusu Hasan Kaan Kar (10) rakipleri ile mücadele etti.