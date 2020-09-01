01 Eyl 2020 - 18:54- Spor

Halkbank - Haliliye Belediyesi

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley maçında, Halkbank ile Haliliye Belediyesi Başkent Voleybol Salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda Haliliye Belediyesi oyuncusu Bisset (9), Halkbank takımı oyuncuları Hernandez (19), Samet Güneş (10) ve Efe Bayram (20) ile mücadele etti.