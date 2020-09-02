Haberler Ankara Haberler Ankara
02 Eyl 2020 - 11:32- Spor G: 02 Eyl 2020 - 11:33

MKE Ankaragücü'nde hedef tranfer yasağını kaldırmak

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert: "(Transfer yasağı hakkında) Taraftarımız sabırsızlanıyor, bizim de bütün amacımız sezonun ilk haftasına yeni transferlerimizle çıkmak. Lige sorunsuz başlamak istiyoruz. İnşallah çözeceğiz diye ümit ediyorum"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağını kaldırarak Süper Lig'in ilk haftasına yeni futbolcularıyla çıkmak istediklerini söyledi.

Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasağı kaldırmak için görüşmelere yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirtti.

Yüksek alacaklı futbolcuların bulunduğunu anlatan Mert, "Geçmiş dönemde kalan ciddi miktarda alacakları var bazı futbolcuların. Bunlarla uğraşıyoruz. Belli bir aşamaya getirdik, bitirme noktasına daha yakınız. Taraftarımız sabırsızlanıyor, bizim de bütün amacımız sezonun ilk haftasına yeni transferlerimizle çıkmak. Lige sorunsuz başlamak istiyoruz. İnşallah çözeceğiz diye ümit ediyorum." dedi.

"Alacaklılar size kolaylık sağlıyor mu, atılmış adım var mı?" sorusuna "Maalesef. Burada futbolcuları da suçlamak istemiyorum. Onlarla bir sözleşmeye imza atılmış. Onlar da karşılığını almak istiyorlar. Önemli olan o imzayı atmamak ya da bu kadar uzun kontrat yapmamak. Biz de bu hatalara düşmemeliyiz. Futbolcular bu noktaya gelindiğinde alacaklarının tamamını istiyorlar. Çok fazla yaklaşım göstermiyorlar ama mücadele ediyoruz." cevabını verdi.

- "Verimli bir kamp geçiriyoruz"

Fatih Mert, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'e Afyonkarahisar'da hazırlandığını aktararak, takımın son durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Afyon'da verimli bir kamp geçiriyor takımımız. Geçtiğimiz cuma günü kampın bitmesi gerekiyordu ama biz uzattık. Cuma gününe kadar devam edeceğiz kampa. Cumartesi günü Gençlerbirliği'yle TSYD Kupası oynayacağız. Transfer sorununu da çözersek lige hazır bir şekilde başlamak istiyoruz."

- "Yeni sezon formalarımıza gerçekten büyük talep geldi"

Fatih Mert, kısa süre önce taraftarın beğenisine sundukları yeni sezon formalarına büyük talep geldiğini dile getirdi.

Formaların çok beğenildiğini vurgulayan Mert, "Yeni sezon formalarımıza gerçekten büyük talep geldi. Türkiye'nin her yerinden övgü dolu mesajlar alıyoruz. Siyah formamız çok beğenildi. Diğer formalarımıza da beğeni geliyor. Dalton formamızı da özellikle taraftarımız istemişti. Taraftarımız istedi diye biz o formayı yaptık. 110. yıl formamız da satışa çıktı. Bununla ilgili de beğeniler gerçekten güzel. Talep iyi gidiyor. İnşallah bu formaların hakkını da vermek futbolcularımıza nasip olur." ifadelerini kullandı.
# ANKARAGÜCÜ İLE İLİŞKİLİ:
Ankaragücü'nde sağlık kontrolleri yapıldı mask
Ankaragücü'nde sağlık kontrolleri yapıldı
Ankaragücü'nün Sağlığı Acıbadem Ankara'ya Emanet mask
Ankaragücü'nün Sağlığı Acıbadem Ankara'ya Emanet
Ankaragücü'nde beklenen anlaşma gerçekleşti! mask
Ankaragücü'nde beklenen anlaşma gerçekleşti!
Ankaragücü, yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak mask
Ankaragücü, yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak
MKE Ankaragücü ile Galatasaray 98. randevuda mask
MKE Ankaragücü ile Galatasaray 98. randevuda
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı) mask
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Ankaragücü, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Ankaragücü, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İbrahim Üzülmez, MKE Ankaragücü başında ilk idmanına çıktı mask
İbrahim Üzülmez, MKE Ankaragücü başında ilk idmanına çıktı
MKE Ankaragücü’nde şok ayrılık mask
MKE Ankaragücü’nde şok ayrılık
Başkan Oğuz Ankaragücü'nü yalnız bırakmadı mask
Başkan Oğuz Ankaragücü'nü yalnız bırakmadı

02 Eyl 2020 - 11:32 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Solhanspor - Ziraat Bankası mask
Solhanspor - Ziraat Bankası
Avrupa'daki rakiplerimiz belli oldu mask
Avrupa'daki rakiplerimiz belli oldu
Judo Ümit Erkek Milli Takımı koronavirüs testinden geçti mask
Judo Ümit Erkek Milli Takımı koronavirüs testinden geçti
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-21 sezonu fikstür çekimi mask
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-21 sezonu fikstür çekimi
A Milli Takım'ın yeni forması büyük tartışma yarattı! Sosyal medya ayağa kalktı! mask
A Milli Takım'ın yeni forması büyük tartışma yarattı! Sosyal medya ayağa kalktı!
Ankara'da, "Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek" Erasmus projesi tanıtıldı mask
Ankara'da, "Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek" Erasmus projesi tanıtıldı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı, Üniversiteler Açılmayacak! Koronavirüste Lider Şehir Oldu… mask
Ankara’da Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı, Üniversiteler Açılmayacak! Koronavirüste Lider Şehir Oldu…
Ankara'da Koronavirüs; Aile Faciasını Beraberinde Getirdi! Karısına Karantinada Olduğunu Söyleyip, Başka Kadınla... mask
Ankara'da Koronavirüs; Aile Faciasını Beraberinde Getirdi! Karısına Karantinada Olduğunu Söyleyip, Başka Kadınla...
Çankırı'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi mask
Çankırı'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi
Ankara’da Okullar Açılıyor! Son Dakika Kararı Verildi, İşte Açılacak Okullar! Formül Belli Oldu mask
Ankara’da Okullar Açılıyor! Son Dakika Kararı Verildi, İşte Açılacak Okullar! Formül Belli Oldu
Ankara'nın Bu ilçelerine gidecekler ve yaşayanlar Dikkat! İşte Ankara'da En Riskli İlçeler... mask
Ankara'nın Bu ilçelerine gidecekler ve yaşayanlar Dikkat! İşte Ankara'da En Riskli İlçeler...
Mersin'de Vahşet! 17 yaşındaki eşini öldürdü! mask
Mersin'de Vahşet! 17 yaşındaki eşini öldürdü!

GALERİ

Altın fiyatlarında son durum! Düşüşe geçti - 2 Eylül 2020 mask
Altın fiyatlarında son durum! Düşüşe geçti - 2 Eylül 2020
Masterchef'de şok sözler! ''Karşı takımda bizi destekleyenler var'' mask
Masterchef'de şok sözler! ''Karşı takımda bizi destekleyenler var''
ABB Başkanı Yavaş, Nallıhan'daki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu mask
ABB Başkanı Yavaş, Nallıhan'daki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
İguananın sindirim problemi “sevgiyle” tedavi edildi - Ankara mask
İguananın sindirim problemi “sevgiyle” tedavi edildi - Ankara
Dolar/TL dar bantta dalgalı seyrediyor! 2 Eylül 2020 mask
Dolar/TL dar bantta dalgalı seyrediyor! 2 Eylül 2020
Menajerimi Ara 2. bölüm full izle - 01 Ağustos 2020 Menajerimi Ara 2. bölüm Yotube full izle mask
Menajerimi Ara 2. bölüm full izle - 01 Ağustos 2020 Menajerimi Ara 2. bölüm Yotube full izle
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL