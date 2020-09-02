Kadın basketbolunda 17. BOTAŞ Kupası, Ankara'da düzenlenecek

Kadın basketbolunda 17. BOTAŞ Kupası, 17-20 Eylül'de Ankara'da yapılacak.
BOTAŞ Kulübünün açıklamasında, sezon öncesi turnuvasının bu yıl 17. kez düzenleneceği belirtildi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın ve OGM Ormanspor'un katılacağı turnuvanın, DSİ Spor Salonu'nda oynanacağı aktarıldı.
17. BOTAŞ Kupası'nın maç programı şöyle:
17 Eylül Perşembe:
14.00 BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi
17.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın
18 Eylül Cuma:
14.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor
17.00 Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi
19 Eylül Cumartesi:
14.00 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor
17.00 BOTAŞ-Nesbe Aydın
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.