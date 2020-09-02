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02 Eyl 2020 - 11:42- Spor G: 02 Eyl 2020 - 11:43

Kadın basketbolunda 17. BOTAŞ Kupası, Ankara'da düzenlenecek

Kadın basketbolunda 17. BOTAŞ Kupası, 17-20 Eylül'de Ankara'da yapılacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kadın basketbolunda 17. BOTAŞ Kupası, 17-20 Eylül'de Ankara'da yapılacak.

BOTAŞ Kulübünün açıklamasında, sezon öncesi turnuvasının bu yıl 17. kez düzenleneceği belirtildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın ve OGM Ormanspor'un katılacağı turnuvanın, DSİ Spor Salonu'nda oynanacağı aktarıldı.

17. BOTAŞ Kupası'nın maç programı şöyle:

17 Eylül Perşembe:

14.00 BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi

17.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın

18 Eylül Cuma:

14.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor

17.00 Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi

19 Eylül Cumartesi:

14.00 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor

17.00 BOTAŞ-Nesbe Aydın
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02 Eyl 2020 - 11:42 AA Ankara- Spor

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