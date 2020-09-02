Gaziosmanpaşa'daki cinayetin zanlıları tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da bir kıraathanede çay içerken husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada arada kalan Samet Mertol'un (43) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi üzerindeki bir kıraathanede oturan Mertol'un iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Ekipler, şüpheli Sertan G. (23) ile Tolga A'yı (24) yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Sertan G'nin olay günü kıraathanede arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada aralarında husumet bulunan Tolga A. tarafından araçtan ateş açılması üzerine, Sertan G'nin yanındaki silahla karşılık verdiği bu esnada Mertol'un vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.