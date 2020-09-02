Haberler Ankara Haberler Ankara
02 Eyl 2020 - 12:03- Asayiş G: 02 Eyl 2020 - 12:04

Gaziosmanpaşa'daki cinayetin zanlıları tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da bir kıraathanede çay içerken husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada arada kalan Samet Mertol'un (43) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Gaziosmanpaşa'da bir kıraathanede çay içerken husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada arada kalan Samet Mertol'un (43) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi üzerindeki bir kıraathanede oturan Mertol'un iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, şüpheli Sertan G. (23) ile Tolga A'yı (24) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Sertan G'nin olay günü kıraathanede arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada aralarında husumet bulunan Tolga A. tarafından araçtan ateş açılması üzerine, Sertan G'nin yanındaki silahla karşılık verdiği bu esnada Mertol'un vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Üç çocuk annesi kadın eski komşusu tarafından katledilmişti! Katil zanlısı ormanlık alanda... mask
Üç çocuk annesi kadın eski komşusu tarafından katledilmişti! Katil zanlısı ormanlık alanda...
Çocuğu dağa kaçırılan aileler sessiz kalan HDP'ye tepki gösterdi mask
Çocuğu dağa kaçırılan aileler sessiz kalan HDP'ye tepki gösterdi
Bir polis ile güvenlik görevlisine saldırı! mask
Bir polis ile güvenlik görevlisine saldırı!
İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışmalarıyla Şırnak'ta 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu" mask
İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışmalarıyla Şırnak'ta 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu"
Eş zamanlı tefecilik operasyonu: 29 gözaltı mask
Eş zamanlı tefecilik operasyonu: 29 gözaltı
Kaybolan çocuğun cesedi sulama bendinde bulundu mask
Kaybolan çocuğun cesedi sulama bendinde bulundu
Mersin'de Vahşet! 17 yaşındaki eşini öldürdü! mask
Mersin'de Vahşet! 17 yaşındaki eşini öldürdü!
İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga! mask
İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga!
İnanılmaz görüntüler! Bekçi ile polis birbirine girdi! Kavganın sebebi neydi? mask
İnanılmaz görüntüler! Bekçi ile polis birbirine girdi! Kavganın sebebi neydi?
Kaza kurşunu! 15 yaşındaki çocuk arkadaşı tarafından başından vuruldu mask
Kaza kurşunu! 15 yaşındaki çocuk arkadaşı tarafından başından vuruldu

02 Eyl 2020 - 12:03 AA İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eş zamanlı tefecilik operasyonu: 29 gözaltı mask
Eş zamanlı tefecilik operasyonu: 29 gözaltı
Kaybolan çocuğun cesedi sulama bendinde bulundu mask
Kaybolan çocuğun cesedi sulama bendinde bulundu
Mersin'de Vahşet! 17 yaşındaki eşini öldürdü! mask
Mersin'de Vahşet! 17 yaşındaki eşini öldürdü!
İnanılmaz görüntüler! Bekçi ile polis birbirine girdi! Kavganın sebebi neydi? mask
İnanılmaz görüntüler! Bekçi ile polis birbirine girdi! Kavganın sebebi neydi?
230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi mask
230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
Kaza mı, cinayet mi? Ağabeyini öldürdüğü iddia edilen muhtar gözaltına alındı mask
Kaza mı, cinayet mi? Ağabeyini öldürdüğü iddia edilen muhtar gözaltına alındı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı, Üniversiteler Açılmayacak! Koronavirüste Lider Şehir Oldu… mask
Ankara’da Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı, Üniversiteler Açılmayacak! Koronavirüste Lider Şehir Oldu…
Ankara'da Koronavirüs; Aile Faciasını Beraberinde Getirdi! Karısına Karantinada Olduğunu Söyleyip, Başka Kadınla... mask
Ankara'da Koronavirüs; Aile Faciasını Beraberinde Getirdi! Karısına Karantinada Olduğunu Söyleyip, Başka Kadınla...
Çankırı'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi mask
Çankırı'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi
Ankara’da Okullar Açılıyor! Son Dakika Kararı Verildi, İşte Açılacak Okullar! Formül Belli Oldu mask
Ankara’da Okullar Açılıyor! Son Dakika Kararı Verildi, İşte Açılacak Okullar! Formül Belli Oldu
Ankara'nın Bu ilçelerine gidecekler ve yaşayanlar Dikkat! İşte Ankara'da En Riskli İlçeler... mask
Ankara'nın Bu ilçelerine gidecekler ve yaşayanlar Dikkat! İşte Ankara'da En Riskli İlçeler...
Mersin'de Vahşet! 17 yaşındaki eşini öldürdü! mask
Mersin'de Vahşet! 17 yaşındaki eşini öldürdü!

GALERİ

Bursa'da feci kaza! Tırla çarpışan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi mask
Bursa'da feci kaza! Tırla çarpışan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi
Altın fiyatlarında son durum! Düşüşe geçti - 2 Eylül 2020 mask
Altın fiyatlarında son durum! Düşüşe geçti - 2 Eylül 2020
Masterchef'de şok sözler! ''Karşı takımda bizi destekleyenler var'' mask
Masterchef'de şok sözler! ''Karşı takımda bizi destekleyenler var''
ABB Başkanı Yavaş, Nallıhan'daki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu mask
ABB Başkanı Yavaş, Nallıhan'daki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
İguananın sindirim problemi “sevgiyle” tedavi edildi - Ankara mask
İguananın sindirim problemi “sevgiyle” tedavi edildi - Ankara
Dolar/TL dar bantta dalgalı seyrediyor! 2 Eylül 2020 mask
Dolar/TL dar bantta dalgalı seyrediyor! 2 Eylül 2020
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL