02 Eyl 2020 - 15:51- Spor

Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank takımları Başkent Voleybol Spor Salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray HDI Sigorta takımından Maurice Arm (solda) rakibi ile mücadele etti.