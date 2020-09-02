Evinin balkonunda cansız bedenine ulaşıldı!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Şerafettin Özdemir, Demircikara Mahallesi'nde bir apartmanın 7. katında ikamet eden ağabeyi Süleyman Özdemir'den (70) uzun süre haber alamayınca evine gitti.
Burada zile basıp, bir süre bekleyen Özdemir, kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı.
Eve giren Özdemir, ağabeyini balkonda hareketsiz buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Süleyman Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Özdemir'in cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Emekli bankacı olduğu öğrenilen Özdemir'in eşinin de yaklaşık 1,5 yıl önce vefat ettiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.