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02 Eyl 2020 - 15:51- Asayiş G: 02 Eyl 2020 - 15:52

Evinin balkonunda cansız bedenine ulaşıldı!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Şerafettin Özdemir, Demircikara Mahallesi'nde bir apartmanın 7. katında ikamet eden ağabeyi Süleyman Özdemir'den (70) uzun süre haber alamayınca evine gitti.

Burada zile basıp, bir süre bekleyen Özdemir, kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı.

Eve giren Özdemir, ağabeyini balkonda hareketsiz buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Süleyman Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Özdemir'in cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Emekli bankacı olduğu öğrenilen Özdemir'in eşinin de yaklaşık 1,5 yıl önce vefat ettiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi.
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02 Eyl 2020 - 15:51 AA Antalya- Asayiş

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