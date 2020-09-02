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02 Eyl 2020 - 15:48- Spor G: 02 Eyl 2020 - 16:00

Eski Fenerbahçeli Futbolcu Galatasaray'da Oynamak İstiyor!

Eski Fenerbahçeli Futbolcu Galatasaray'da Oynamak İstiyor! 2015 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve gerek oynadığı futbol gerekse sempatik tavırları ile taraftarın sevgisini kazanan futbolcunun sözleşmesini sonlandırmasının ardından Galatasaray'da oynamak istediği iddia edildi. Eski Fenerbahçeli Futbolcu Galatasaray'da Oynamak İstiyor!

Tolga dumana
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Eski Fenerbahçeli Futbolcu Galatasaray'da Oynamak İstiyor! 2015 yılında 8 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza atan ve başarılı bir performans sergileyerek 12 milyon euroya Arabistan'a transfer olan Josef De Souza, arap kulübü ile sözleşmesini sonlandırdı. 

Sözleşmesinin sonlandırılmasının ardından Galatasaray'a önerilen futbolcunun Galatasaray'da forma giymek istediği iddia edildi. Galatasaray Kulübü ise Brezilya'lı futbolcunun menajerinden maliyet raporu hakkında bilgi talep etti. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde herkesin beğenisini kazanan futbolcuyu Galatasaray ile birlikte Başakşehir'inde istediği belirtildi.

Fenerbahçeli taraftarlar ise bu haberlere inanmayarak, bonservis ücreti olmayan futbolcunun tekrardan takıma kazandırılması gerektiği görüşünü savundu. Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen De Souza, görev verilmesi halinde sahanın her yerinde başarıyla ter dökebilen bir futbolcu. 
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02 Eyl 2020 - 15:48 - Spor

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