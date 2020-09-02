Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Futbol Kulübü heyetini kabul etti

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Trabzonspor'un kazandığı 2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı da getirdiği kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.