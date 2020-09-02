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02 Eyl 2020 - 16:32- Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Futbol Kulübü heyetini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.Cu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Futbol Kulübü heyetini kabul etti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Futbol Kulübü heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Futbol Kulübü heyetini kabul etti
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Trabzonspor'un kazandığı 2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı da getirdiği kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.

02 Eyl 2020 - 16:32 AA Ankara- Spor

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