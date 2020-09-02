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02 Eyl 2020 - 16:41- Asayiş G: 02 Eyl 2020 - 16:42

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Mehmet Ali Ataç'ın (72) kullandığı traktör, Abdürrezak Mahallesi'ndeki fındık bahçesine giderken devrildi.

Devrilen traktörün altında kalarak yaralanan Ataç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Araştırma Hastanesine sevk edilen Ataç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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02 Eyl 2020 - 16:41 AA Sakarya- Asayiş

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