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02 Eyl 2020 - 16:51- Asayiş G: 02 Eyl 2020 - 16:52

Balıkesir'de orman yangını! Çok sayıda personel müdahale ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Elif Duman
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kınık Mahallesi yakınlarında dere yatağındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, helikopter, 10 arazöz, su tankeri, dozer ve çok sayıda personelle müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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02 Eyl 2020 - 16:51 AA - Asayiş

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