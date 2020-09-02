02 Eyl 2020 - 22:59- Spor
Spor Toto - Ziraat Bankkart
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley maçında Spor Toto ile Ziraat Bankkart Başkent Voleybol Spor Salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda Ziraat Bankkart takımından Bedirhan Bülbül rakibiyle mücadele etti.
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Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley maçında Spor Toto ile Ziraat Bankkart Başkent Voleybol Spor Salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda Ziraat Bankkart takımından Bedirhan Bülbül rakibiyle mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.