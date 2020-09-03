Yeni Hayat 1. bölüm izle - Kanal D Yeni Hayat 1. bölüm izle! Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Yeni Hayat seyirciyle buluşuyor. 3 Eylül 2020 Perşembe akşamı saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizinin ilk bölümüne haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. Yeni Hayat 1. bölüm izle - Kanal D Yeni Hayat 1. bölüm izle!



Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı dizi Kanal D izleyicileri tarafından merakla bekleniyordu. Bugün ilk bölümü yayınlanacak olan dizi hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Ayrıca dizinin ilk bölümünü izleyebilmeniz için bölüm linklerini sizler için paylaştık.



Konusundan biraz bahsedecek olursak, görevinden ayrılan bir Yüzbaşı olan Adem kızı ve eşi ile birlikte yaşamaktadır. İşsiz olan Adem'in bu durumu aileyi üzmektedir. Ancak, Adem'in yakın arkadaşı olan Bekir, Adem'e bir iş bulur ve bu gelişmeden sonra ailenin bütün hayatı değişmeye başlar.



Adem artık bir işadamının eşini koruyacaktır. Adem'in korumakla görevli olduğu bu kadın herşeyi değiştirecektir. Mutlu bir ailesi olan Adem, ailesi ve bu kadın arasındaki dengeyi sağlamaya çalışacaktır. Dizinin senaryosu şimdiden Kanal D izleyicilerini heyecanlandırmaya başladı.



YENİ HAYAT 1. BÖLÜM İZLE - KANAL D YENİ HAYAT 1. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE