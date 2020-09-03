Haberler Ankara Haberler Ankara
03 Eyl 2020 - 14:23- Ekonomi G: 03 Eyl 2020 - 14:24

Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanan bölümleri yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1. ve 3. kısımları yarın açılacak Ankara-Niğde Otoyolu'nun son kısmını ise 29 Ekim'de hizmete almayı planladıklarını bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1. ve 3. kısımları yarın açılacak Ankara- Niğde Otoyolu'nun son kısmını ise 29 Ekim'de hizmete almayı planladıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tamamlanan bölümleri yarın hizmete girecek Ankara-Niğde Otoyolunun ana kontrol merkezi ile şantiye sahasını inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, "Yarın ülkemiz kara yolları tarihinin önemli günlerinden birini yaşayacağız. Edirne'den Şanlıurfa'ya, yaklaşık bin 300 kilometrelik bir otoyol aksının eksik kalan kısmını yarın tamamlıyoruz. Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1. ve 3. kesimlerini yarın hizmete alacağız. Yolun birinci kesimi 119 kilometreden, 3. kesimi ise 59 kilometreden oluşuyor. Son kalan kesimini de 29 Ekim tarihinde hizmete almayı planlıyoruz." dedi.

- "Son derece güvenli ve konforlu bir yol"

Ana gövdesi 275 kilometre olan yolun, bağlantı yollarıyla 330 kilometreye ulaştığını dile getiren Karaismailoğlu, "Bu yol Edirne'den Ankara'ya oradan Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Mersin, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'ya kadar uzanan bir aksta çok önemli bir görev üstlenecek." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun ana kontrol merkezi hakkında şu bilgileri verdi:

"Burası dünyanın en gelişmiş akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış bir merkez. 330 kilometrelik yolumuz, fiber optik hatlarından, meteorolojik sensörlere, olay algılama sensörlerinden, değişken mesaj işaretleri, değişken trafik işaretlerine kadar bütün akıllı ulaşım sistemlerinin öğelerini barındıran bir yol oldu. Bu çalışmalar sonucunda son derece güvenli ve konforlu bir yol ortaya çıktı."

- "YİD modeliyle inşaat süresi 1 yıl kısaldı"

Ankara-Niğde Otoyolu'nun hizmete açılmasıyla seyahat süresinin 1 saat 52 dakika kısalacağını, bu sürenin yakıt ve zaman açısından çok önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, "Bu yol, sağladığı yakıt ve zaman tasarrufu sayesinde, toplamda yıllık 1 milyar 600 milyon liralık bir kazanım sağlayacak. Bununla birlikte karbon salınımında çok önemli bir azalma sağlayacak. Yarın da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bu yolu hizmete sunup vatandaşlarımızla buluşturacağız."

İmalatın 1 yıl erken tamamlanacağını kaydeden Karaismailoğlu, "Yolumuz yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapıldı. Tabii bunun bize, işin hızla bitirilmesi ve ekonomiye kazandırılması avantajı oldu. O yüzden de 1 yıl önce bitirilebildi. İnşallah vatandaşımıza da uzun yıllar hizmet edecek." ifadesini kullandı.

03 Eyl 2020 - 14:23 AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üreticilere çağrı mask
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üreticilere çağrı
Üniversitelerde salgın tedbirlerine yönelik sağlık ve temizlik kriterleri belirlenecek mask
Üniversitelerde salgın tedbirlerine yönelik sağlık ve temizlik kriterleri belirlenecek
Bakan Pakdemirli tohum bayileriyle görüştü mask
Bakan Pakdemirli tohum bayileriyle görüştü
Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'ndaki çalışmaları inceledi mask
Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'ndaki çalışmaları inceledi
Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanan bölümleri 4 Eylül'de açılacak mask
Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanan bölümleri 4 Eylül'de açılacak
TPF Başkanı Düzgün: “Market satışları normal seyrine döndü” mask
TPF Başkanı Düzgün: “Market satışları normal seyrine döndü”
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı, Üniversiteler Açılmayacak! Koronavirüste Lider Şehir Oldu… mask
Ankara’da Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı, Üniversiteler Açılmayacak! Koronavirüste Lider Şehir Oldu…
Buse Varol kimdir? Alişan ile nasıl tanıştı? mask
Buse Varol kimdir? Alişan ile nasıl tanıştı?
Ankara'da Koronavirüs; Aile Faciasını Beraberinde Getirdi! Karısına Karantinada Olduğunu Söyleyip, Başka Kadınla... mask
Ankara'da Koronavirüs; Aile Faciasını Beraberinde Getirdi! Karısına Karantinada Olduğunu Söyleyip, Başka Kadınla...
Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı! mask
Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı!
Çankırı'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi mask
Çankırı'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi
Ankara’da Okullar Açılıyor! Son Dakika Kararı Verildi, İşte Açılacak Okullar! Formül Belli Oldu mask
Ankara’da Okullar Açılıyor! Son Dakika Kararı Verildi, İşte Açılacak Okullar! Formül Belli Oldu

GALERİ

Ailesi 1,5 yaşındaki çocuğu arabada bıraktı! Ağlama krizine giren çocuk... mask
Ailesi 1,5 yaşındaki çocuğu arabada bıraktı! Ağlama krizine giren çocuk...
Koronavirüsten korunmak için böyle yöntem görülmedi! Ankara'lı Vatandaş Dev Maske diktiriyor! mask
Koronavirüsten korunmak için böyle yöntem görülmedi! Ankara'lı Vatandaş Dev Maske diktiriyor!
Bakan Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Günü'ne katıldı mask
Bakan Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Günü'ne katıldı
Organ nakliyle hayata tutundu, tüp bebekle anne oldu mask
Organ nakliyle hayata tutundu, tüp bebekle anne oldu
Huylu huyundan yine vazgeçmedi! Cezaevinden çıkar çıkmaz... - Video Haber mask
Huylu huyundan yine vazgeçmedi! Cezaevinden çıkar çıkmaz... - Video Haber
Ülkücü sözleri! En Güzel Resim Ülkücü Sözleri - Ülkücü sözler foto mask
Ülkücü sözleri! En Güzel Resim Ülkücü Sözleri - Ülkücü sözler foto
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL