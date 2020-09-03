Korkunç Olay! Bir evde 5 çocuğun cansız bedenleri bulundu!

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir dairede 5 çocuk cesedinin bulunduğu bildirildi.
Alman Haber Ajansının (DPA) Wuppertal polisine dayandırdığı haberinde, Solingen kentindeki özel bir dairede 5 çocuk cesedi bulunduğu belirtildi.
Haberde, polisin, cesetlerin kim tarafından bulunduğu ve çocukların ölüm sebebi gibi ayrıntılarla ilgili henüz bilgi vermediği kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.