Korkunç Olay! Bir evde 5 çocuğun cansız bedenleri bulundu!

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir dairede 5 çocuk cesedinin bulunduğu bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) Wuppertal polisine dayandırdığı haberinde, Solingen kentindeki özel bir dairede 5 çocuk cesedi bulunduğu belirtildi.

Haberde, polisin, cesetlerin kim tarafından bulunduğu ve çocukların ölüm sebebi gibi ayrıntılarla ilgili henüz bilgi vermediği kaydedildi.