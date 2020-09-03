Haberler Ankara Haberler Ankara
03 Eyl 2020 - 16:27- Dünya G: 03 Eyl 2020 - 16:28

Korkunç Olay! Bir evde 5 çocuğun cansız bedenleri bulundu!

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir dairede 5 çocuk cesedinin bulunduğu bildirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir dairede 5 çocuk cesedinin bulunduğu bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) Wuppertal polisine dayandırdığı haberinde, Solingen kentindeki özel bir dairede 5 çocuk cesedi bulunduğu belirtildi.

Haberde, polisin, cesetlerin kim tarafından bulunduğu ve çocukların ölüm sebebi gibi ayrıntılarla ilgili henüz bilgi vermediği kaydedildi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi mask
305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kadını zorla araca bindirdiği ihbarını alan ekipler aracı durdurmak istedi... Sürücü 2 polise çarptı mask
Kadını zorla araca bindirdiği ihbarını alan ekipler aracı durdurmak istedi... Sürücü 2 polise çarptı
13 yaşındaki kızı sosyal medya üzerinden dolandırdılar! mask
13 yaşındaki kızı sosyal medya üzerinden dolandırdılar!
Düğün hazırlığı yaparken kazada ölen bekçinin cenazesi defnedildi - Video Haber mask
Düğün hazırlığı yaparken kazada ölen bekçinin cenazesi defnedildi - Video Haber
FETÖ elebaşını aklayan sanık ''Zirve Yayınevi'' cinayetinin savcısı çıktı mask
FETÖ elebaşını aklayan sanık ''Zirve Yayınevi'' cinayetinin savcısı çıktı
Bankada çıkan kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi bıçaklandı! mask
Bankada çıkan kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi bıçaklandı!
Ailesi 1,5 yaşındaki çocuğu arabada bıraktı! Ağlama krizine giren çocuk... mask
Ailesi 1,5 yaşındaki çocuğu arabada bıraktı! Ağlama krizine giren çocuk...
Ankara merkezli 17 ilde PKK/KCK'nın "hacker"larına yönelik operasyon! mask
Ankara merkezli 17 ilde PKK/KCK'nın "hacker"larına yönelik operasyon!
Huylu huyundan yine vazgeçmedi! Cezaevinden çıkar çıkmaz... - Video Haber mask
Huylu huyundan yine vazgeçmedi! Cezaevinden çıkar çıkmaz... - Video Haber
Kanser hastası annenin acı bekleyişi! ''5 yıl önce ekmek almaya gitti, bir daha dönmedi'' - Video Haber mask
Kanser hastası annenin acı bekleyişi! ''5 yıl önce ekmek almaya gitti, bir daha dönmedi'' - Video Haber

03 Eyl 2020 - 16:27 AA - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Suudi Arabistan'dan BAE ve İsrail kararı! Tümüne açtı mask
Suudi Arabistan'dan BAE ve İsrail kararı! Tümüne açtı
Kovid-19 Avrasya ülkelerinde etkisini sürdürüyor! Belarus, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan'da son durum ne? mask
Kovid-19 Avrasya ülkelerinde etkisini sürdürüyor! Belarus, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan'da son durum ne?
Dünya Sağlık Örgütü: "Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü" mask
Dünya Sağlık Örgütü: "Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü"
Terör saldırısı şehidinin annesi, teröristi affettiğini açıkladı mask
Terör saldırısı şehidinin annesi, teröristi affettiğini açıkladı
Dünya genelinde Kovid-19'u yenenlerin sayısı 16 milyonu geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19'u yenenlerin sayısı 16 milyonu geçti
Libya Başkanlık Konseyi'nden Türkiye ve Katar'a teşekkür mask
Libya Başkanlık Konseyi'nden Türkiye ve Katar'a teşekkür
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı, Üniversiteler Açılmayacak! Koronavirüste Lider Şehir Oldu… mask
Ankara’da Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı, Üniversiteler Açılmayacak! Koronavirüste Lider Şehir Oldu…
Buse Varol kimdir? Alişan ile nasıl tanıştı? mask
Buse Varol kimdir? Alişan ile nasıl tanıştı?
Ankara'da Koronavirüs; Aile Faciasını Beraberinde Getirdi! Karısına Karantinada Olduğunu Söyleyip, Başka Kadınla... mask
Ankara'da Koronavirüs; Aile Faciasını Beraberinde Getirdi! Karısına Karantinada Olduğunu Söyleyip, Başka Kadınla...
Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı! mask
Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı!
Çankırı'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi mask
Çankırı'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi
Ankara’da Okullar Açılıyor! Son Dakika Kararı Verildi, İşte Açılacak Okullar! Formül Belli Oldu mask
Ankara’da Okullar Açılıyor! Son Dakika Kararı Verildi, İşte Açılacak Okullar! Formül Belli Oldu

GALERİ

305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi mask
305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kadını zorla araca bindirdiği ihbarını alan ekipler aracı durdurmak istedi... Sürücü 2 polise çarptı mask
Kadını zorla araca bindirdiği ihbarını alan ekipler aracı durdurmak istedi... Sürücü 2 polise çarptı
En güzel CUMA mesajları 2020! En iyi resimli cuma mesajları mask
En güzel CUMA mesajları 2020! En iyi resimli cuma mesajları
Düğün hazırlığı yaparken kazada ölen bekçinin cenazesi defnedildi - Video Haber mask
Düğün hazırlığı yaparken kazada ölen bekçinin cenazesi defnedildi - Video Haber
BM'den İdlib'e bin 625 ton gıda yardımı mask
BM'den İdlib'e bin 625 ton gıda yardımı
Ailesi 1,5 yaşındaki çocuğu arabada bıraktı! Ağlama krizine giren çocuk... mask
Ailesi 1,5 yaşındaki çocuğu arabada bıraktı! Ağlama krizine giren çocuk...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL