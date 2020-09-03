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03 Eyl 2020 - 16:48- Dizi Haberleri G: 03 Eyl 2020 - 16:56

Yeni Hayat Dizi oyuncuları kimlerdir?

Yeni Hayat Dizi oyuncuları kimlerdir? Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Yeni Hayat büyük bir heyecanla yayın hayatına başlıyor. Büyük merakla beklenen dizinin oyuncularıda merak ediliyor. Sizler için Yeni Hayat dizisinin oyuncularından oluşan bir liste hazırladık. Yeni Hayat Dizi oyuncuları kimlerdir?

Tolga dumana
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Yeni Hayat Dizi oyuncuları kimlerdir? Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Yeni Hayat büyük bir heyecanla yayın hayatına başlıyor. Büyük merakla beklenen dizinin oyuncularıda merak ediliyor. Sizler için Yeni Hayat dizisinin oyuncularından oluşan bir liste hazırladık. Yeni Hayat Dizi oyuncuları kimlerdir?

Birbirinden yetenekli oyuncuların yer alacağı dizi şimdiden Kanal D izleyicilerini meraklandırıyor. Bir an önce yayın saatini bekleyen izleyiciler, dizinin oyuncu listesinide merak ediyor. İşte Yeni Hayat dizisinin oyuncuları

Serkan Çayoğlu - Adem Şahin
Melisa Aslı Pamuk - Yasemin Karatan
Tayanç Ayaydın - Timur Karatan
Nilperi Şahinkaya - Nevin Şahin
İpek Filiz Yazıcı - Gökçe Karatan
Nisa Sofya Aksongur - Ece Şahin
Devrim Nas - Özgür Haseki
Aziz Caner İnan - Bekir Tosun
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03 Eyl 2020 - 16:48 - Dizi Haberleri

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