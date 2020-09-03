Yeni Hayat Dizi oyuncuları kimlerdir? Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Yeni Hayat büyük bir heyecanla yayın hayatına başlıyor. Büyük merakla beklenen dizinin oyuncularıda merak ediliyor. Sizler için Yeni Hayat dizisinin oyuncularından oluşan bir liste hazırladık. Yeni Hayat Dizi oyuncuları kimlerdir?
Birbirinden yetenekli oyuncuların yer alacağı dizi şimdiden Kanal D izleyicilerini meraklandırıyor. Bir an önce yayın saatini bekleyen izleyiciler, dizinin oyuncu listesinide merak ediyor. İşte Yeni Hayat dizisinin oyuncuları
Serkan Çayoğlu - Adem Şahin
Melisa Aslı Pamuk - Yasemin Karatan
Tayanç Ayaydın - Timur Karatan
Nilperi Şahinkaya - Nevin Şahin
İpek Filiz Yazıcı - Gökçe Karatan
Nisa Sofya Aksongur - Ece Şahin
Devrim Nas - Özgür Haseki
Aziz Caner İnan - Bekir Tosun
Yeni Hayat Dizi oyuncuları kimlerdir?
Yeni Hayat Dizi oyuncuları kimlerdir? Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Yeni Hayat büyük bir heyecanla yayın hayatına başlıyor. Büyük merakla beklenen dizinin oyuncularıda merak ediliyor. Sizler için Yeni Hayat dizisinin oyuncularından oluşan bir liste hazırladık. Yeni Hayat Dizi oyuncuları kimlerdir?
Yeni Hayat Dizi oyuncuları kimlerdir? Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Yeni Hayat büyük bir heyecanla yayın hayatına başlıyor. Büyük merakla beklenen dizinin oyuncularıda merak ediliyor. Sizler için Yeni Hayat dizisinin oyuncularından oluşan bir liste hazırladık. Yeni Hayat Dizi oyuncuları kimlerdir?
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03 Eyl 2020 - 16:48 - Dizi Haberleri Yazdır
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.