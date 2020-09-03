Yeni Hayat Dizi oyuncuları kimlerdir? Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Yeni Hayat büyük bir heyecanla yayın hayatına başlıyor. Büyük merakla beklenen dizinin oyuncularıda merak ediliyor. Sizler için Yeni Hayat dizisinin oyuncularından oluşan bir liste hazırladık. Yeni Hayat Dizi oyuncuları kimlerdir?



Birbirinden yetenekli oyuncuların yer alacağı dizi şimdiden Kanal D izleyicilerini meraklandırıyor. Bir an önce yayın saatini bekleyen izleyiciler, dizinin oyuncu listesinide merak ediyor. İşte Yeni Hayat dizisinin oyuncuları



Serkan Çayoğlu - Adem Şahin

Melisa Aslı Pamuk - Yasemin Karatan

Tayanç Ayaydın - Timur Karatan

Nilperi Şahinkaya - Nevin Şahin

İpek Filiz Yazıcı - Gökçe Karatan

Nisa Sofya Aksongur - Ece Şahin

Devrim Nas - Özgür Haseki

Aziz Caner İnan - Bekir Tosun