MHP milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun annesi trafik kazasında vefat etti

Balıkesir'deki trafik kazasında MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun annesi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir otoyolunda seyreden Necdet K. idaresindeki 34 DB 3500 plakalı otomobil, yol kenarında takla attı. Kazada MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun annesi Şükriye Osmanağaoğlu ile Tamara R. ile araç sürücüsü Necdet K. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şükriye Osmanağaoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.