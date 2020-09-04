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04 Eyl 2020 - 00:28- Spor G: 04 Eyl 2020 - 00:31

A Milli Futbol Takımı kötü başladı! Türkiye: 0 Macaristan: 1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta konuk ettiği Macaristan'a 1-0 yenildi.
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta konuk ettiği Macaristan'a 1-0 yenildi. 52. dakikada savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz, topla hızla mesafe katederek sağdan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun vuruşunda, savunmadan da seken meşin yuvarlağı kaleci Gulacsi uzaklaştırdı.

57. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza yayında topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

66. dakikada Szoboszlai'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta kale alanında iyi yükselen Orban'ın yakın mesafeden etkili kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere tokatladı.

80. dakikada konuk ekip Macaristan öne geçti. Szoboszlai'nin kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 0-1.

Mücadele Macaristan'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

- B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye, ilk maçında Macaristan'a 1-0 yenildi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki mücadelesine mağlubiyetle başladı.UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, ilk maçında konuk ettiği Macaristan'a 1-0 yenildi.

Diğer müsabakada Rusya, Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçti. Bu sonuçların ardından Rusya, grupta averajla liderliğe yerleşti.  

Gruptaki ikinci müsabakalar, 6 Eylül'de Macaristan ile Rusya ve Sırbistan ile Türkiye arasında oynanacak. B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

04 Eyl 2020 - 00:28 AA Sivas- Spor

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