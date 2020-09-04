FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında aranan şüphelilerin kentte olduğunu tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan askeri okullardan ihraç edilen 6 şüpheli, saklandıkları evlerde yakalandı.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.