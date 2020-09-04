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04 Eyl 2020 - 11:30- Asayiş G: 04 Eyl 2020 - 11:31

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında aranan şüphelilerin kentte olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan askeri okullardan ihraç edilen 6 şüpheli, saklandıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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04 Eyl 2020 - 11:30 AA Eskişehir- Asayiş

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