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04 Eyl 2020 - 16:05- Sağlık G: 04 Eyl 2020 - 16:06

Dijital ortamda yoğunlaşan eğitim sistemi çocukların göz sağlığını etkiliyor

Pandemi döneminin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. Çocukların bir kısmı dijital ortamlarda eğitim alırken bir kısmı kademeli olarak okula gitmeye başladı. Çocuklar yoğun bir döneme adım attı peki gözleri bu döneme hazır mı?

Elif Duman
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Öğrencilerin görme fonksiyonları çoğu zaman okul performansları üzerinde etkili olabiliyor. Görme zorluğu çeken çocukların, sınıf içi motivasyonu ve derse katılımı düşüyor. Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, göz sağlığının okul başarısı üzerindeki etkileri konusunda aileleri bilinçli yaklaşmaya davet ediyor ve yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan çocukların göz muayenesinden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.

6 ayda bir göz muayenesi şart.

Eğitim çağındaki bir çocuğun başarı sağlaması için; ruhsal olgunluğa erişmiş ve fiziksel fonksiyonlarının sağlıklı çalışıyor olması gerekiyor. Birçok çocuk eğitim süreçlerinde sıkıntı yaşıyor ve öğrenme eksikliği çekiyor. Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, ‘Çocuklar, okuma ve yazma başta olmak üzere okul yıllarında birçok şey öğrenirler, görme burada anahtar role sahiptir. Ayrıca spor ve oyun aktiviteleri için de görme çok önemlidir. Çocuk görme duyusunu okulda aktif olarak kullanır, bu fonksiyondaki zayıflık hem öğrenme güçlüğüne hem de performans düşüklüğüne sebep olur. Okul çağındaki çocukların 6 aylık aralıklarla düzenli göz muayenesinden geçirilmesi ve göz sağlığının kontrol altında tutulması gerekir.’ diyor.

Özellikle pandemi nedeniyle dijital ortamda yoğunlaşan eğitim sistemi çocukların göz sağlığını tehdit ediyor. ‘Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar karşısında geçirilen süre arttıkça dijital ekran kullanımına bağlı gelişen semptomlar da artmaya başladı’, diyen Seiko Optik Türkiye Göz sağlığı Danışmanı Opr. Dr. Özgür Gözpınar, ‘göz bozukluklarının görülme sıklığı yaş, genetik yatkınlık vs. gibi sebeplerle artabilir. Ancak çocuklarda özellikle son yıllarda yoğun dijital cihaz kullanımına bağlı olarak çeşitli göz rahatsızlıkları oluşmaya başladı. Çift görme, bulanıklık, kaşıntı, baş ve göz ağrısı gibi dijital etkilerden doğan semptomlarda artış söz konusu. Akıllı telefon ve tabletler diğer ekranlara göre normal okuma mesafesinden daha yakın görüntüleme mesafelerine (20-30 cm) sahip. Küçük yazı boyutları, yakına bakıldığında gözlerin birbirine yaklaşmasıyla, buna uyum sağlamak (akomodasyon ve konverjans) için daha yüksek yakından-yakına geçiş eylemi ve uzun süre yakın mesafe aktiviteleri gözlerin daha fazla yorulmasına sebep oluyor. Dijital ekranlardan yayılan mavi ışık gözleri yoruyor. Uzun süre dijital ekranlara bakılması genetik yatkınlığı olan çocuklarda miyopinin ortaya çıkışını tetikleyebildiği gibi daha hızlı ilerlemesine de neden olabiliyor. Bu açıdan erken tanı ve miyopinin ilerleyişini yavaşlatan optik cam kullanımı son derece önemli. Ergenlik yıllarında vücut hızla geliştiği için miyopinin ilerlemesi de hızlı oluyor. Bu açıdan doğumdan sonra, ilk bir yaş, iletişimin kurulabildiği 2-4 yaş içerisinde, okula başlamadan önce ve okul süresince düzenli göz muayenesi yaptırılması son derece önemli.” diyor.

Çocuğunuz Öğrenme Güçlüğü Çekiyorsa Dikkat

Miyopinin tedavisi ve yavaşlatılmasında erken tanı ve çocukluk döneminde muayene sıklığının önemli olduğunu ifade eden Seiko Optik Türkiye Göz sağlığı Danışmanı Opr. Doktor Özgür Gözpınar, ‘Çocuğun göz problemine uygun bir gözlük verildiğinde görme netleşir ve algı artar. Çocuklar çoğu zaman görmede problem yaşadıklarının farkına varamaz. Gözlük kullanımı miyopi tedavisinde görüş kalitesini artırarak çocuğun sosyal ve zihinsel gelişimini olumlu yönde etkiler. Görme duyusu çocukluk döneminde öğrenilen bilgilerin %80’den fazlasının algılanmasına yardım ediyor. Bu açıdan ailelerin dikkatli olması, çocukların düzenli göz muayenelerinin yaptırılması oldukça önemli. Miyopi hastalığı okul dönemi çocuklarında genelde ilerleme gösterebilir’, dedi.  

Çocukta Görme Problemi Olduğunu Düşündürecek Belirtiler:

Işığa hassasiyet 

Gözlerin sürekli kırmızı ve sulu olması

Gözlerde dışa kayma 

Aşırı göz kırpma 

Konsantrasyon azlığı 

Bir gözü kapatmaya eğilim 

Gözü kısarak bakma 

Kitap okumadan kaçma

Televizyonu yakın seyretme

Baş eğme ve vücutta pozisyon bozukluğu 

Okuduğu satırı kaybetme ve parmak ile satır takibi 

Potansiyellerinin altında öğrenme performansı 

Çirkin yazma

Okul yıllarında bir problem yoksa bile düzenli göz muayenesi çok önemlidir. Eğer saptanmış problem varsa göz doktorunun önerdiği aralıklarla kontrollere devam edilmelidir. Önerilen gözlük ve diğer tedavi yöntemleri eksiksiz uygulanmalı ve takibi aksatılmamalıdır.
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04 Eyl 2020 - 16:05 - Sağlık

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