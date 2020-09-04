Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde'de düzenlenen Ankara-Niğde Otoyolu açılış törenine telekonferans yöntemiyle katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Niğde Yeşil Gölcük Gişeleri'nde düzenlenen açılış törenine telekonferans yöntemiyle bağlanmasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve beraberindeki yetkililer kurdele kesti.
Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkan Vekili Mustafa Giray, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, MHP İl Başkanı Cumali İnce, kaymakamlar ve diğer davetliler katıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.