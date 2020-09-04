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04 Eyl 2020 - 20:25- Ekonomi G: 04 Eyl 2020 - 20:26

Toyota Stevie'den altın ve gümüş ödül kazandı

Toyota açıklamasına göre, şirket, Performans Yönetimi kategorisinde “Altın”, Eğitim ve Gelişim kategorisinde de “Gümüş” Stevie alarak insan kaynakları alanındaki başarısını taçlandırdı.

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Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ, insan kaynakları alanında dünyanın en prestijli ödülü olarak gösterilen 2020 Stevie Ödülleri’nde altın ve gümüş ödül kazandı.

Toyota açıklamasına göre, şirket, Performans Yönetimi kategorisinde “Altın”, Eğitim ve Gelişim kategorisinde de “Gümüş” Stevie alarak insan kaynakları alanındaki başarısını taçlandırdı.

Toyota, geçen yıl da “Çalışan Bağlılığında Başarı” kategorisinde büyük ödüle uzanmış ve aynı zamanda kategorisinden bağımsız olarak yüzlerce proje arasında jürinin en yüksek puan verdiği tek proje seçilerek “The Grand Stevie Award Winner” unvanı ile zirvede yer almıştı. Kategorisinde bu ödülleri kazanan tek Türk firması olan Toyota’nın ödülü, 5 Kasım’da sanal olarak gerçekleştirilen ödül töreninde takdim edilecek.

Bu yıl beşincisi gerçekleşen Stevie Ödülleri’ne 23 ülkeden 700’den fazla proje başvuruyla düzenlendi. İş Yeri Güvenliği, Yılın İş Vereni, Yılın İnsan Kaynakları Müdürü dahil olmak üzere birçok başvurunun yapıldığı projeler arasında yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) pandemisiyle ilgili olarak alınan önlemlere ilişkin projeler öne çıktı. Altın ve Gümüş Stevie ödüllerine uzanan Toyota, dünya çapında 90'dan fazla profesyonelin değerlendirme sürecinden sonra bu başarıya ulaştı.

04 Eyl 2020 - 20:25 AA İstanbul- Ekonomi

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