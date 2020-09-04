Ankara'da Bugün Sokağa Çıkma Yasağı! Son Dakika... Türkiye'de Bir İlk, Uzun Zaman Sonra...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınına katılım gerçekleştirerek Seda Öğretir tarafından kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Gündeme yönelik soruları cevaplayan Çelik, koronavirüs kısıtlamalarına yönelik çok önemli bir açıklama altına imza attı.

Moderatör tarafından Ankara'da vaka artışının sebebi ve kısıtlamaların gelip gelmeyeceğiyle ilgili sorulan soruya cevap veren Çelik; maske, mesafe, temizlik azaldığı takdirde doğru orantıda koronavirüs hastalarının yükselişe geçtiğini, hastanelerle ilgili ilaçlamaya dair herhangi bir problem olmadığını, fakat bu sebepten kimsenin kendini rahat hissetmemesi gerektiğini, bu maske meselesinin artık nefes almak kadar doğal bir hale geldiğini belirtti.

Ankara'da koronavirüs artışına dair bir sıkıntı olduğunu ileten Ömer Çelik, bunun tablolarda çok net bir şekilde görüldüğünü, bunun asıl sebebinin ise tatilden dönenler, düğüne gidenler, nişana katılanlar ve insanların toplu olarak bir arada önlem almadan bulunmaları olduğunu söyledi.

Normalleşme sürecinden önce elde edilen hiçbir kazanımın kaybedilmemesi gerektiğini sözlerine ekleyerek açıklamalarına devam eden Çelik, ekonominin devamlılığı için yeni normal hayatın artık devam etmesi gerektiğini fakat önceliğin insan sağlığı olduğunu vaka artışının kontrolden çıkmasıyla yasakların geleceğini vurguladı.

Yasaklar Geliyor mu?

Ömer Çelik tarafından yapılan "yasaklar tekrar gelir" açıklamasında; vaka sayısı kontrolden çıkarsa vurgusu var.Şuanda Ankara'da kontrolden çıkan vaka artışıyla birlikte kısa süre içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi bekleniyor ki, birçok kişi de bu noktada talep oluşturmuş durumda. Söz konusu yasağın kimleri kapsayacağı, ilçe ilçe mi olacağı, haftasonu mu yoksa hafta içi mi olacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fakat tahminlere göre, yine ilk zamanlarda olduğu gibi hafta sonu uygulanması bekleniyor.

Sokağa Çıkma Yasağı Ne Zaman?

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili net bir tarih yok. Fakat artışlar bu şekilde ilerlediği sürece kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman? Araştırması yapan kişiler en güvenilir kaynak olarak nereden araştırma yapabilirler? Oldukça basit. Ankara Valiliği resmi Twitter hesabından yasaklarla ve diğer tüm detaylarla ilgili bilgilendirmeler anbean yapılıyor. Bu hesaba girerek; Ankara'ya dair başta korona olmak üzere birçok duruma yönelik bilgi alabilirsiniz.