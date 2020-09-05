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05 Eyl 2020 - 10:19- Asayiş G: 05 Eyl 2020 - 10:31

Yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

Bahis gelirlerinin aktarılması için kullanılan 59 kişiye ait 209 banka hesabında 37 milyon 256 bin lira tespit edildi Zanlıların adreslerinde "F" serisi bir dolarlık banknot ele geçirildi

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı
Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı
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Adana merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 bin 765 lira, 900 Suudi Arabistan riyali, 3 bin 700 lira tutarında sahte para, 196 bin lira değerinde ziynet eşyası, "F" serisi bir dolarlık banknot, 2 ruhsatsız av tüfeği, 42 cep telefonu, 9 hard disk, 7 dizüstü bilgisayar, 17 flash bellek, 6 hafıza kartı, 30 SIM kart ile farklı kişilere ait 21 banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Ekipler, 32 şüpheliyi gözaltına aldı.

- Banka hesaplarında 37 milyon lira

Araştırma sonucu bahis gelirlerinin aktarılması için kullanılan 59 kişiye ait 209 banka hesabında 37 milyon 256 bin lira tespit edildi.

Hesaplara savcılık talimatıyla el konulduğu belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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05 Eyl 2020 - 10:19 AA Adana- Asayiş

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