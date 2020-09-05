Haberler Ankara Haberler Ankara
05 Eyl 2020 - 10:51- Ekonomi

Savunmada NATO'ya yeni ihracat

Türkiye'nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech, NATO’ya üçüncü ihracatını gerçekleştirmeye hazırlanıyor STM bu kez, açık kaynaklı stratejik şok verilerini kullanarak 8 NATO ülkesine ilişkin bütünleşik elastikiyet değerlendirmesi yapacak model üzerine çalışacak ve projeyi aralık ayı sonunda tamamlayacak
mask

GÖKSEL YILDIRIM - Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) kurduğu Türkiye'nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech, NATO'ya yeni bir ihracat gerçekleştirecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, STM'nin, NATO'nun, pandemi, büyük çaplı elektrik kesintisi, siber saldırılar ve insan hareketleri gibi stratejik şoklar karşısında karar verme süreçlerine destek olmak amacıyla geliştirdiği Elastikiyet (Resilience) Karar Destek Modeli’nin yeni versiyonu kapsayan üçüncü proje için imzalar atıldı. STM bu kez, açık kaynaklı stratejik şok verilerini kullanarak 8 NATO ülkesine ilişkin bütünleşik elastikiyet değerlendirmesi yapacak model üzerine çalışacak ve projeyi aralık ayı sonunda tamamlayacak.

NATO SHAPE Bütünleşik Elastikiyet Karar Destek Modeli adını taşıyan ve 8 NATO ülkesine ilişkin bütünleşik elastikiyet değerlendirmesi yapacak yeni model, 31 Aralık 2020'de teslim edilecek.

Bütünleşik elastikiyetin sürdürülebilirliğini esas alan söz konusu Elastikiyet Karar Destek Modeli ile pandemi, büyük çaplı elektrik kesintisi, büyük çaplı insan hareketleri ve siber saldırılar gibi olayların stratejik etkilerinin ve yaratacağı kritik değişikliklerin ne olabileceğine ek olarak; sivil ve askeri sistem unsurlarında yaratacağı olası sonuçlar analiz ediliyor. Geliştirilen modelde, ayrıca şok türlerinin enerji, ulaşım, iletişim gibi farklı alanlardaki nihai etkileri ve olası riskler de senaryo tabanlı analiz edilebiliyor. Tüm bu süreç NATO'ya, stratejik seviyede karar desteği sunarken yetkililerin atacakları adımlar ve alabilecekleri önlemler noktasında karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (ACT – Allied Command Transformation) tarafından Ağustos 2018'de "NATO’nun elastikiyet kapasitesinin değerlendirilmesi" problemine ilişkin çözüm önerilerini toplamak üzere Bilgi İstek Dokümanı yayımlanmıştı.

STM‘nin hazırladığı çözüm yaklaşım ve metodoloji dokümanı ACT tarafından kabul edilmiş, Ekim 2019'da imzalanan ilk sözleşme sonrası prototip model başarıyla tamamlanarak NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığına teslim edilmişti. Modelin bir üst versiyonu için STM ile Şubat 2020'de ikinci bir proje sözleşmesi imzalanmış ve ikinci versiyon model, 21 Nisan 2020'de NATO çapında online olarak icra edilen deneme faaliyetinde başarıyla çalıştırılmıştı. Ağustos 2020'de imzalanan üçüncü proje sözleşmesiyle geliştirilecek olan yeni modelde ise bu kez stratejik şoklara ilişkin açık kaynaklardan toplanacak canlı veriler, çeşitli makine öğrenmesi algoritmalarıyla işlenerek kullanılacak.

Savunma sanayisine mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında çeyrek asırdan uzun bir süredir hizmet veren STM, sahip olduğu temel kabiliyet ve teknolojilerini askeri ve sivil deniz platformlarından uydu çalışmalarına, insanlı komuta kontrol sistemlerinden insansız otonom sistemlere, siber güvenlikten büyük veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarına varan stratejik alanlarda kullanarak Türkiye'nin ve dost ülkelerin ihtiyacı olan kritik alanlarda çalışmalar yürütüyor.

05 Eyl 2020 - 10:51 AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Toyota Stevie'den altın ve gümüş ödül kazandı mask
Toyota Stevie'den altın ve gümüş ödül kazandı
Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni mask
Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni
Piyasalar güne yine rekorla başladı! - 4 Eylül 2020 mask
Piyasalar güne yine rekorla başladı! - 4 Eylül 2020
Bakan Albayrak'tan ihracat değerlendirmesi: ''Gönülden kutluyorum'' mask
Bakan Albayrak'tan ihracat değerlendirmesi: ''Gönülden kutluyorum''
Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanan bölümleri yarın açılıyor mask
Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanan bölümleri yarın açılıyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme! Ödemeler başladı mask
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme! Ödemeler başladı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Buse Varol kimdir? Alişan ile nasıl tanıştı? mask
Buse Varol kimdir? Alişan ile nasıl tanıştı?
Ankara'da Bugün Sokağa Çıkma Yasağı! Son Dakika... Türkiye'de Bir İlk, Uzun Zaman Sonra... mask
Ankara'da Bugün Sokağa Çıkma Yasağı! Son Dakika... Türkiye'de Bir İlk, Uzun Zaman Sonra...
Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı! mask
Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı!
Sağlık Bakanı Açıkladı:" Koronavirüste Birinci Dalganın ikinci Pikini Yaşıyoruz" İşte 2 Eylül Koronavirüs tablosu mask
Sağlık Bakanı Açıkladı:" Koronavirüste Birinci Dalganın ikinci Pikini Yaşıyoruz" İşte 2 Eylül Koronavirüs tablosu
Ankara'da Hastaneler Tıklım Tıklım Oldu! Koronavirüste Yükseliş, Dünya Ülkeleriyle Yarışır Hale Geldi! İşte o tablo! mask
Ankara'da Hastaneler Tıklım Tıklım Oldu! Koronavirüste Yükseliş, Dünya Ülkeleriyle Yarışır Hale Geldi! İşte o tablo!
Son Dakika! 81 İl Valiliğine gönderildi! Yarın tüm Türkiye'de uygulanacak mask
Son Dakika! 81 İl Valiliğine gönderildi! Yarın tüm Türkiye'de uygulanacak

GALERİ

Bakan Koca'nın Ankara açıklaması sonrası Gölbaşı'nda önlem ve tedbirler arttırıldı mask
Bakan Koca'nın Ankara açıklaması sonrası Gölbaşı'nda önlem ve tedbirler arttırıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde korkutan yangın mask
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde korkutan yangın
Ara Güler Müzesi’nin kapıları yeni sergi ile tekrar açılıyor mask
Ara Güler Müzesi’nin kapıları yeni sergi ile tekrar açılıyor
Meteorolojiden kritik uyarı! Sıcaklıklar dibi görecek! mask
Meteorolojiden kritik uyarı! Sıcaklıklar dibi görecek!
Define merakı yüzünden canından oldu: 1 ölü, 1 yaralı mask
Define merakı yüzünden canından oldu: 1 ölü, 1 yaralı
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu yarın başlıyor mask
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu yarın başlıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL