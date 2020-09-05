İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 38 teröris etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir."
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, yıl başından bu yana 146 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
Çataklı: "Ağustosta terörle arananlar listesinde turuncu kategoride 1, gride 5 teröristin aralarında bulunduğu 81 terörist etkisiz hale getirildi."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.