A Milli Futbol Takımı, Sırbistan'a geldi

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, başkent Belgrad'a geldi.
Sivas'tan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Belgrad'a gelen ay-yıldızlılar, başkentteki Nikola Tesla Havalimanı'ndan otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafileyi otelde Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç karşıladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir futbolcu, karşılaşmanın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda bu akşam TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
Ay-yıldızlılar, yarınki Sırbistan maçı öncesi son antrenmanını da TSİ 21.00'de stadyumda gerçekleştirecek.
Sırbistan ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçı, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.
Maçı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.