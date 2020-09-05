Müezzin koca eşini boğarak öldürmüştü! Tutuklandı...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini boğarak öldüren kişi tutuklandı.
28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'ndeki evlerinde Ö.G. (39) ile kocası Z.G. (40) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Z.G, eşini boğdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ö.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan ve kavga sırasında eşi tarafından bıçakla yaralandığını ileri süren Z.G, Kocaeli Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Cinayet zanlısı Z.G'nin bir camide müezzin, eşinin ise din görevlisi olduğu, 2 çocuk sahibi çiftin arasında daha önce de kavgalar yaşandığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.