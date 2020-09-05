Şampiyon Fenerbahçe!

The Land Of Legends Cup'ın finalinde Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı ve turnuvanın şampiyonu oldu.
Fenerbahçe'nin galibiyeti, Caner Erkin'in 67. dakikada attığı frikik golünden geldi.
Fenerbahçe, hazırlık döneminde oynadığı 5 hazırlık karşılaşmasının 3'ünü kazandı ve 2 kez berabere kaldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.