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05 Eyl 2020 - 23:05- Spor G: 05 Eyl 2020 - 23:15

Şampiyon Fenerbahçe!

Şampiyon Fenerbahçe! Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan maçta Demir Grup Sivas Spor'u yenen Fenerbahçe şampiyon oldu.

Tolga dumana
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The Land Of Legends Cup'ın finalinde Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı ve turnuvanın şampiyonu oldu.

Fenerbahçe'nin galibiyeti, Caner Erkin'in 67. dakikada attığı frikik golünden geldi.

Fenerbahçe, hazırlık döneminde oynadığı 5 hazırlık karşılaşmasının 3'ünü kazandı ve 2 kez berabere kaldı.
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05 Eyl 2020 - 23:05 - Spor

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