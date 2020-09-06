Görümcesinin düğününde takılan para ve altınlarını çaldı! Nedeni şok etti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görümcesinin düğününde takılan para ve altınları çalan kadın gözaltına alındı.
Bir ay önce evlenen R.B. (30) ile eşi H.B. (28), balayını yazlık bir evde geçirdi.
Akraba ziyareti için bir süreliğine buradan ayrılan çift, döndüklerinde düğünde takılan para ve altınların yerinde olmadığını fark etti.
Yaklaşık 200 bin lira değerindeki para ve altınların çalındığını belirten çift, jandarmaya başvurdu.
Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada eve anahtarla girildiğini, yedek anahtarın gelinin ağabeyinin eşi Y.S. de (38) olduğunu belirledi.
Bunun üzerine gözaltına alınan Y.S'nin ifadesinde eşinin kardeşinin kendisini sürekli dışladığını, "hırsından" çaldığı paraları çamaşır makinesinde yıkadığını, altınları ise sakladığını söylediği öğrenildi.
Ekipler bulunan para ve altınları, yeni evlenen çifte teslim etti.
Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.