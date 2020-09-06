Gölete düşen koyunu kurtarmak istedi, canından oldu!

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sulama göletine düşen koyunu kurtarmak amacıyla suya giren Afganistan uyruklu çoban boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Kenanbey Obası köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammed Nadir Mis (23), sabah saatlerinde hayvanları otlattığı sırada bir koyunun köyün girişindeki sulama göletine düştüğünü gördü.
Koyunu kurtarmak için gölete giren çoban, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan ve öldüğü belirlenen çobanın cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.