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06 Eyl 2020 - 13:43- Asayiş G: 06 Eyl 2020 - 13:52

Gölete düşen koyunu kurtarmak istedi, canından oldu!

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sulama göletine düşen koyunu kurtarmak amacıyla suya giren Afganistan uyruklu çoban boğuldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sulama göletine düşen koyunu kurtarmak amacıyla suya giren Afganistan uyruklu çoban boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kenanbey Obası köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammed Nadir Mis (23), sabah saatlerinde hayvanları otlattığı sırada bir koyunun köyün girişindeki sulama göletine düştüğünü gördü.

Koyunu kurtarmak için gölete giren çoban, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan ve öldüğü belirlenen çobanın cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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06 Eyl 2020 - 13:43 AA - Asayiş

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