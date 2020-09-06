Haberler Ankara Haberler Ankara
06 Eyl 2020 - 15:00- Ekonomi G: 06 Eyl 2020 - 15:01

Ankara-Niğde Otoyolu'nda lastiği patlayan araca "jet hızıyla" müdahale

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tamamlanan bölümleri cuma günü açılan ve "Türkiye'nin en akıllı yolu" olarak nitelendirilen Ankara-Niğde Otoyolu'nda lastiği patlayan araca akıllı ulaşım sistemleri sayesinde 10 dakikada müdahale edildi ve sürücünün kısa sürede yola devam etmesi sağlandı
mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tamamlanan bölümleri 4 Eylül Cuma günü törenle açılan ve " Türkiye'nin en akıllı yolu" olarak nitelendirilen Ankara-Niğde Otoyolu'nda lastiği patlayan araca, akıllı ulaşım sistemleri sayesinde 10 dakikada müdahale edildi. Hızla gerekli desteğin sağlanmasının ardından sürücünün aracıyla güvenli şekilde yola devam etmesi sağlandı.

AA muhabirinin, Ankara-Niğde Otoyolu Ana Kontrol Merkezi ekiplerinden edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tamamlanan bölümleri cuma günü açılan Ankara-Niğde Otoyolu'ndaki akıllı sistemler, ilk sınavından başarıyla geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "Türkiye'nin en akıllı yolu" olarak ifade ettiği otoyolda, Ankara gişelerinden geçen bir aracın 13'üncü kilometrede sorun yaşadığı görüldü.

34 DE 2410 plakalı aracın otoyoldaki emniyet şeridinde duraklaması "Olay Algılamalı Akıllı Ulaşım Sistemleri" kameralarınca anında tespit edildi. Kameralar üzerinden yapılan incelemede, aracın lastiğinin patladığı belirlendi. Otoyolun trafik kontrol operatörleri, hemen en yakındaki saha trafik ekiplerini olay yerine yönlendirdi.

Ekipler 10 dakika içinde aracın bulunduğu yere ulaştı ve sorunun çözümünü sağladı. Sürücü, akıllı ulaşım sistemleri sayesinde hızla yapılan müdahale sayesinde kısa süre içinde yoluna güvenle devam etti.

Saha trafik ekipleri, araç sürücüsünün, bu kadar kısa sürede müdahale edilmesini şaşkınlıkla karşıladığını bildirdi. Sürücüye akıllı ulaşım sistemleri sayesinde olay algılama kameralarından yoldaki duraklamasının tespit edildiği ve gerekli müdahalenin hızla yapıldığı bilgisi verildi.

06 Eyl 2020 - 15:00 AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Savunmada NATO'ya yeni ihracat mask
Savunmada NATO'ya yeni ihracat
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme mask
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme
Toyota Stevie'den altın ve gümüş ödül kazandı mask
Toyota Stevie'den altın ve gümüş ödül kazandı
Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni mask
Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni
Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Bugün hesaplara yatırılacak mask
Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Bugün hesaplara yatırılacak
Müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... mask
Müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankaralıları Kızdıracak Covid-19 İddiası! "VIP" Korona Hastası Dönemi Başladı! Şok Eden O İddia Filyasyon Ekibinden Geldi mask
Ankaralıları Kızdıracak Covid-19 İddiası! "VIP" Korona Hastası Dönemi Başladı! Şok Eden O İddia Filyasyon Ekibinden Geldi
Ankara'da Bugün Sokağa Çıkma Yasağı! Son Dakika... Türkiye'de Bir İlk, Uzun Zaman Sonra... mask
Ankara'da Bugün Sokağa Çıkma Yasağı! Son Dakika... Türkiye'de Bir İlk, Uzun Zaman Sonra...
Ankara'da Akademisyen Şoku! Çankaya İlçesi Kana Bulanıyordu... 3 Pompalı, 1 Tabanca, 231 Fişek Bulundu Serbest Kaldı! mask
Ankara'da Akademisyen Şoku! Çankaya İlçesi Kana Bulanıyordu... 3 Pompalı, 1 Tabanca, 231 Fişek Bulundu Serbest Kaldı!
Valilik duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! mask
Valilik duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Ankara'da Hastaneler Tıklım Tıklım Oldu! Koronavirüste Yükseliş, Dünya Ülkeleriyle Yarışır Hale Geldi! İşte o tablo! mask
Ankara'da Hastaneler Tıklım Tıklım Oldu! Koronavirüste Yükseliş, Dünya Ülkeleriyle Yarışır Hale Geldi! İşte o tablo!
Sen Çal Kapımı 8. bölüm full izle tek parça FOX - Sen Çal Kapımı 2 Eylül 2020 reklamsız izle! mask
Sen Çal Kapımı 8. bölüm full izle tek parça FOX - Sen Çal Kapımı 2 Eylül 2020 reklamsız izle!

GALERİ

5 yaşındaki çocuğun kafası demir korkuluğa sıkıştı! - Video Haber mask
5 yaşındaki çocuğun kafası demir korkuluğa sıkıştı! - Video Haber
Sokak ortasında dehşet! Esnaf tartıştığı komşusunu vurdu mask
Sokak ortasında dehşet! Esnaf tartıştığı komşusunu vurdu
Yeşilçam'ın unutulmaz başrolü: Efkan Efekan Kimdir? mask
Yeşilçam'ın unutulmaz başrolü: Efkan Efekan Kimdir?
Korkunç kaza kameralara yansıdı! - Video Haber mask
Korkunç kaza kameralara yansıdı! - Video Haber
Kovid-19'a karşı "gezici otobüs market" köy yollarında - Video Haber mask
Kovid-19'a karşı "gezici otobüs market" köy yollarında - Video Haber
Kovid-19 hastaları ambulanslarla sınava getirildi - Video Haber mask
Kovid-19 hastaları ambulanslarla sınava getirildi - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL