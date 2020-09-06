Haberler Ankara Haberler Ankara
06 Eyl 2020 - 21:52- Sağlık G: 06 Eyl 2020 - 22:02

Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan açıklama! Koronavirüse yakalanan yüz kişiden...

Koca: "Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişenlerin de yüzde 11'i bu yaş grubundan."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı." uyarısında bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir."

06 Eyl 2020 - 21:52 AA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Dijital ortamda yoğunlaşan eğitim sistemi çocukların göz sağlığını etkiliyor mask
Dijital ortamda yoğunlaşan eğitim sistemi çocukların göz sağlığını etkiliyor
Koronavirüs hastası kadın 72 saatte 5 düğüne gitti mask
Koronavirüs hastası kadın 72 saatte 5 düğüne gitti
Bu kadar uyarıya karşın neden maske takılmıyor? mask
Bu kadar uyarıya karşın neden maske takılmıyor?
Uzmanlardan mide küçültmesine ilişkin bilgilendirme mask
Uzmanlardan mide küçültmesine ilişkin bilgilendirme
COVİD-19 sürecinde yüksek kolesterol riski artıyor! mask
COVİD-19 sürecinde yüksek kolesterol riski artıyor!
Uzmanlar, hastalıkların görülme sıklığında yaşanan artışa ilişkin uyarılarda bulundu mask
Uzmanlar, hastalıkların görülme sıklığında yaşanan artışa ilişkin uyarılarda bulundu
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankaralıları Kızdıracak Covid-19 İddiası! "VIP" Korona Hastası Dönemi Başladı! Şok Eden O İddia Filyasyon Ekibinden Geldi mask
Ankaralıları Kızdıracak Covid-19 İddiası! "VIP" Korona Hastası Dönemi Başladı! Şok Eden O İddia Filyasyon Ekibinden Geldi
Ankara'da Bugün Sokağa Çıkma Yasağı! Son Dakika... Türkiye'de Bir İlk, Uzun Zaman Sonra... mask
Ankara'da Bugün Sokağa Çıkma Yasağı! Son Dakika... Türkiye'de Bir İlk, Uzun Zaman Sonra...
Ankara'da Akademisyen Şoku! Çankaya İlçesi Kana Bulanıyordu... 3 Pompalı, 1 Tabanca, 231 Fişek Bulundu Serbest Kaldı! mask
Ankara'da Akademisyen Şoku! Çankaya İlçesi Kana Bulanıyordu... 3 Pompalı, 1 Tabanca, 231 Fişek Bulundu Serbest Kaldı!
Valilik duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! mask
Valilik duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Ankara'da Son Koronavirüs Uyarısı Yapıldı! Rekor Kırıldı, Çok Büyük Kayıplar Olabilir! Kritik Eşik Başladı mask
Ankara'da Son Koronavirüs Uyarısı Yapıldı! Rekor Kırıldı, Çok Büyük Kayıplar Olabilir! Kritik Eşik Başladı
Ankara'da Hastaneler Tıklım Tıklım Oldu! Koronavirüste Yükseliş, Dünya Ülkeleriyle Yarışır Hale Geldi! İşte o tablo! mask
Ankara'da Hastaneler Tıklım Tıklım Oldu! Koronavirüste Yükseliş, Dünya Ülkeleriyle Yarışır Hale Geldi! İşte o tablo!

GALERİ

Feci kaza! Takla atan otomobildeki 4 kişi... mask
Feci kaza! Takla atan otomobildeki 4 kişi...
5 yaşındaki çocuğun kafası demir korkuluğa sıkıştı! - Video Haber mask
5 yaşındaki çocuğun kafası demir korkuluğa sıkıştı! - Video Haber
Sokak ortasında dehşet! Esnaf tartıştığı komşusunu vurdu mask
Sokak ortasında dehşet! Esnaf tartıştığı komşusunu vurdu
Yeşilçam'ın unutulmaz başrolü: Efkan Efekan Kimdir? mask
Yeşilçam'ın unutulmaz başrolü: Efkan Efekan Kimdir?
Korkunç kaza kameralara yansıdı! - Video Haber mask
Korkunç kaza kameralara yansıdı! - Video Haber
Kovid-19'a karşı "gezici otobüs market" köy yollarında - Video Haber mask
Kovid-19'a karşı "gezici otobüs market" köy yollarında - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL