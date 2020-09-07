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07 Eyl 2020 - 09:13- Ekonomi G: 07 Eyl 2020 - 09:14

Dolarda son durum... 7 Eylül 2020

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4520 liradan, avro 8,8120 liradan haftaya başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İstanbul serbest piyasada dolar 7,4520 liradan, avro 8,8120 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 7,4500 liradan alınan dolar, 7,4520 liradan satılıyor. 8,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4550 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7910 lira olmuştu.

07 Eyl 2020 - 09:13 AA İstanbul- Ekonomi

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