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07 Eyl 2020 - 12:49- Yaşam G: 07 Eyl 2020 - 12:50

Dikkat! Sağanak geliyor! Meteorolojiden son dakika uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un doğusu, Kocaeli ve Düzce'nin kuzey kesimleri ile Sinop'un kıyı kesimlerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un doğusu, Kocaeli ve Düzce'nin kuzey kesimleri ile Sinop'un kıyı kesimlerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un doğusu, Kocaeli ve Düzce'nin kuzey kesimleri ile Sinop'un kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
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07 Eyl 2020 - 12:49 AA Ankara- Yaşam

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