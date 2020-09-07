Önce cinsel tacizde bulundu sonra gasbetti! Cezası...

Mersin'in Akdeniz ilçesinde cinsel tacizde bulunduğu kadının çantasını gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi Sait Çiftçi Caddesi'nde yürüyen Suriye uyruklu M.A'nın yanına yaklaşan kişi, cinsel tacizde bulunduğu kadının çantasını zorla alarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının M.K. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Kamera kayıtlarında zanlının caddede yürüyen kadının çantasını alıp hızla uzaklaştığı görülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.