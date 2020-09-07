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07 Eyl 2020 - 15:45- Asayiş G: 07 Eyl 2020 - 15:46

Pakdemirli'den Hatay'daki orman yangınına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sabah Eğirdir ve Manavgat'ta çıkan yangınların söndürüldüğünü kaydederek, "Kahramanmaraş Türkoğlu'nda halen devam eden bir yangınımız var. Kanlıca'da devam eden bir yangınımız var. Samandağ'da da yangınımız sürüyor." dedi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sabah Eğirdir ve Manavgat'ta çıkan yangınların söndürüldüğünü kaydederek, "Kahramanmaraş Türkoğlu'nda halen devam eden bir yangınımız var. Kanlıca'da devam eden bir yangınımız var. Samandağ'da da yangınımız sürüyor." dedi.

Dün akşam saatlerinde Hatay'a gelen Pakdemirli, Antakya'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarını bölgeden koordine etmeyi sürdürüyor.

Pakdemirli, Kisecik Mahallesi kırsalına kurulan yangın koordinasyon merkezinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah Eğirdir ve Manavgat'ta çıkan yangınların söndürüldüğünü kaydetti.

Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki yangının ise devam ettiğini aktaran Pakdemirli, "Kanlıca'da da devam eden bir yangınımız var. Samandağ'da da yangınımız sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da emriyle bugün biliyorsunuz kabine toplantısı var. Yangınla ilgili ben bölgede kalmaya devam ediyorum. Dün de söylediğim gibi 2 uçak, 12 helikopter, 193 arazöz, 800 personelle müdahaleye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çıkış saati itibarıyla sürekli ve yön değiştiren ve şiddetli rüzgar, nem ve ısı noktalarındaki kritik eşiklerin aşılması gibi etkenlerin birleşmesiyle orman yangının başladığını hatırlatan Pakdemirli, çok zor bir coğrafyada, yolların olmadığı bir bölgede söndürme faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

- "Yerleşim yerleriyle alakalı bir tehdit durumu ortadan kalkmış durumda"

Söndürme faaliyetlerinde önceliğin yerleşim yerlerine verildiğini ifade eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Şükürler olsun ki can ve mal kaybımız yok. İki köyümüzde 2 vatandaşımızın ahırında sadece kısmi etkilenme durumu var. Şu an itibarıyla da yerleşim yerleriyle alakalı bir tehdit ortadan kalkmış durumda. Dün gece saatlerinde Yaylacık bölgesinde yerleşim yerlerini tehdit etmemesi maksadıyla 'karşı ateş' tekniğini kullanarak özellikle yerleşim yerlerini emniyet altına aldık. Tabii ki biliyorsunuz geceleri uçak, helikopter uçmuyor ama uçakların, helikopterin uçmadığı yerde ilk defa bu sene İHA'ları çok verimli olarak kullanmaya başladık. Bunun yanında 30 metre çözünürlükte rüzgar simülasyonlarını da Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz bize sağlıyor. Bununla birlikte yangının ilerleyen saatlerde nereye gideceğine dair tahminlerimizi yapıyoruz."

Sabahın erken saatlerinde bölgede olduklarını fakat sisin olması nedeniyle hava araçlarının verimli şekilde saat 11'den itibaren müdahaleye başladığını ifade eden Pakdemirli, "Çok büyük yangınların içerisinde bulundum fakat mücadele ettiğimiz yangın en zor coğrafyada diyebilirim." dedi.

Başta Orman Teşkilatı olmak üzere tüm kamu kurumlarının katkılarıyla bir an evvel yangınları kontrol altına almaya çalıştıklarını aktaran Pakdemirli, vatandaşlardan şu süreçte ormanlara girmemesini, orman yangınlarını da "Alo 177"yi arayarak bildirmelerini istedi.

-"İnşallah en kısa sürede biz bu yangını neticelendireceğiz"

Çok kurak bir hava yaşandığına dikkati çeken Pakdemirli, "İnşallah en kısa sürede biz bu yangını neticelendireceğiz. Söndürür söndürmez de temizleme çalışmalarına başlar, en yakın zamanda da tekrar bu bölgenin eski haline kavuşması için ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, bir gazetecinin kaç hektar alanın yandığı yönündeki sorusu üzerine ise "Çok dağınık, çok geniş bir alanda onu söyleyebilirim ama çok geniş bir alanın da oldukça az bir kısmı yanmış. Parça parça yanıklar var. O yüzden bu yangın söndürüldükten sonra soğutma faaliyetleri ve söndürülme ile beraber yapılacak bir hesap ama şunu söyleyebilirim size Türkiye’nin büyük yangınlarından değildir, orta ölçekli bir yangın. Çok ufak da değil." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, son olarak İHA desteği veren Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına teşekkür etti.
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07 Eyl 2020 - 15:45 AA Hatay- Asayiş

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