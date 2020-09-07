Nevşehir'de PKK/PYD'li terörist gizlendiği evde yakalandı

Nevşehir'de silahlı terör örgütü PKK/PYD üyesi terörist gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yakalama kararı bulunan A.K'nin (26), 2000 Evler Mahallesi'ndeki ikametgahta gizlendiğini tespit etti.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Terör örgütünün dağ kadrosunda silahlı eylemlere katıldığı belirtilen A.K, "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.