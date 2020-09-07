Ankatem Vidanjör - Ankara Vidanjör Hizmetleri

Ankatem- Ankara Vidanjör olarak gerek son teknoloji donatılmış ekipmanlarımız ile gerekse de işinde uzmanlaşmış personellerimiz ile Ankara halkının 7/24 hizmetinde bulunmaktayız. Şirketimiz olarak son teknoloji ekipmanlarımız sayesinde Ankara halkının logar temizleme, kanal açma ve temizleme, boru değiştirme gibi konulardaki sorunlarına çözüm bulmaktayız.

Şirketimizin kendi bünyesinde; 2 tane büyük kombine vidanjör, 2 tane küçük kombine vidanjör, 1 tane kanal görüntüleme aracı ve kanal kaplama ile ilgili tüm ekipmanları müşterilerimizin vidajör hizmeti sunmaktayız. Ayrıca şirketimiz adı altında çalışan 15 tane uzmanlaşmış personellerimiz mevcuttur.

Ankara Vidanjör ne zaman kuruldu?

Şirketimizin 1982 yılından itibaren çalışma ruhsatı vardır. Yani çok uzun yıllardır Ankara halkına kaliteli bir şekilde hizmet vermekteyiz. Ayrıca son teknoloji ürünlerle ve dev personel kadrosu ile müşterilerimize en güzel hizmeti sunmayı amaçlamaktayız. Bu sayede müşterilerimizin güvenini almayı başardık. Bu güveninin devamlılığını sağlamak adına müşterilerimize en iyi hizmeti en kısa sürede vermeye çalışmaktayız.

Vidanjör Nedir?

Vidanjör, kanallarda birikmiş fazla suyu ve boruların içerisinde yapışarak kalmış maddeleri çıkararak boruları eski kullanışlılığına geri döndürmeyi sağlayan araçtır.

Kanal Açma Nedir? Nasıl Yapılır?

Kanalizasyona atılan katı maddeler boruları tıkadığı için borular işlevini yerine getiremez. Eğer sorun kısa süre içerisinde uzman bir ekip tarafından çözülmez ise boruların bir kısmında su birikimi olacağından dolayı boruların patlaması kaçınılmaz bir gerçektir. Şirketimiz, özel ekipmanları sayesinde sorunun nereden kaynaklandığını kanal görüntüleme aracımız sayesinde görerek uzman ekibimiz ile borulara herhangi bir zarar getirmeden gereken işlemi yapmaktadır. Aynı zamanda su borularını 2 ayda bir kontrol yaptırmak oldukça faydalı olacaktır.

Kanal Temizleme Nedir? Nasıl Yapılır?

Boruların içerisine kalmış küçük ebatlı atık maddeler birikip boruları tıkamadan önce uzman ekibimiz ile birlikte son teknoloji dizayn edilmiş görüntüleme aracımız eşliğinde tedbir amaçlı bir muayene yapılabilir. Eğer borunun tıkanmasını beklemeden yılda en az 2 kere olacak şekilde boruların muayenesi yapılırsa boru tıkanması gibi bir sorunlar karşılaşılmayacaktır. Bu durum da maddi açıdan oldukça büyük bir artı sağlayacaktır.

Kanal Görüntüleme Hizmetleri

Şirketimizde bir adet kanal görüntüleme aracımız mevcuttur. Kanal görüntüleme aracımız sayesinde boruların içerisindeki tıkanıklığın merkez noktasını bularak uzman personel arkadaşlarımız ile gereken müdahaleyi yapmaktayız. Kanal görüntüleme aracımız sayesinde sorunun nereden kaynaklandığını kanalizasyonun içerisine girerek değil son teknoloji kameralar ile tespit etmekteyiz. Kırma, kazma vs. hiç bir detay girmeden sorunları tespit ediyoruz.

Yağlı Kanal Temizleme Detayları

Borulara atılan yağlar ve atık maddeler birikerek boruların iç katmanını yağ içerisinde bırakmaktadır. Bu yağlar kanalizasyon suları ile doğaya karışırsa doğanın dengesi bozulabilir. Aynı zamanda borularda biriken yağlar boruları tıkamadan önce son teknoloji dizayn edilmiş kanal görüntüleme aracımız ile birlikte sorunun nereden kaynaklandığını en ince ayrıntısına kadar tespit ettikten sonra uzman ekibimiz ile birlikte borularda biriken yağları temizleyerek boruları normal işlevine geri döndürmekteyiz.

Logar Temizleme Süreçleri

Su giderlerinde ve kanalizasyonlarda herhangi bir sorun olup olmadığını öğrenmek için belli zaman aralıklarla açılan genel olarak gelen ve giden akıntıların yönünü değiştirme özelliğine sahip yeraltı boşluklarına logar denilmektedir.

Logarlar uzun süre bakım yapılmadığında tıkanabilir ve bu istenmeyen bir durumdur. Fakat şirketimiz işinde uzmanlaşmış ekibimizle birlikte kanal görüntüleme araçlarımızla sorunun nereden geldiğini bularak borulara herhangi bir zarar getirmeden gerekeni yapmaktayız.