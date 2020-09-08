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08 Eyl 2020 - 11:29- Belediyeler G: 08 Eyl 2020 - 11:30

Ankara Büyükşehir Dünya'ya Açılıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları artık İngilizce dilinde de yayınlanacak. Başkent'e ait haberleri tüm dünyaya duyurmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Facebook "ankarabbld.en", Twitter "ankarabbld_en" ve Instagram "@ankarabbld_en" adresleri üzeriden İngilizce hesapları hayata geçiriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü faaliyetleri tüm dünyaya duyuracak yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının bünyesinde bulunan Büyükşehir'e ait kurumsal sosyal medya hesapları artık İngilizce olarak da yayınlanacak.

ANKARA'NIN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Sosyal medyayı yoğun olarak kullanan Büyükşehir Belediyesi, hizmet alanındaki tecrübelerini dünyayla paylaşmak için Facebook, Twitter ve Instagram hesapları üzerinden İngilizce paylaşımlarda bulunacak.

Faaliyet, hizmet ve haberleri en doğru ve çabuk bir biçimde sosyal medyadan halka duyuran Büyükşehir, İngilizce sosyal hesaplar sayesinde yurt dışında da Ankara'nın tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor.

İnternet bağlantısı olan her yerden Facebook için "ankarabbld.en", Twitter için "ankarabbld_en" ve Instagram için "@ankarabbld_en" adreslerinden Büyükşehir paylaşımları İngilizce olarak takip edilebilecek
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08 Eyl 2020 - 11:29 Ankara- Belediyeler

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