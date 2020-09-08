​Sağlığınız için kaliteli bitki çaylarını tüketin

Bitkilerin sağlığı koruyucu pek çok madde taşıdığının anlaşılması bu maddeleri tabiattan doğrudan almak isteyenleri bitkisel çay içmeye yönlendirmiştir. Bilhassa antioksidanları çay içerek almak yaygınlaşmıştır. Bu yüzden son yıllarda ülkemizde de yeşil çay tüketimi oldukça artmıştır.

YEŞIL ÇAY NEDIR SIYAH ÇAYDAN NE FARKI VARDIR

Yeşil çay çay bitkisinin fermentasyona tabi tutulmamış yapraklarıdır. Yapraklar toplanır ve kurutulur. Kimyasal yapısı siyah çaya benzer. Yalnız antioksidan etki gösteren maddeler yani polifenoller daha fazladır. Dolayısıyla bu amaçla daha çok kullanılmaktadır. Günde 3-4 kupayeşil çay içilmesi uygun miktarlarda antioksidan madde alınması için yeterlidir.

Diğer taraftan rahat uyumak isteyenler tek bitkiliveya değişik bitkilerin karışımı olan bitkisel çayları tercih etmektedir . Melisa ve ıhlamur bu açıdan tercih edilen bitkilerdir.

Siyah çaya seçenek olarak da bitkisel çay içimi çok yaygındır.

KALITELI ÇAY NE DEMEKTIR

Çay üretiminde kullanılan bitkiler tarım yoluyla veya tabiattan elde edilir. Kalitelidir diyebilmemiz için kısaca şu hususları söyleyebiliriz:

Uygun toplama iyi tarım uygulamaları hasat parçalama ve depolama için uygun ve standart şartlarsağlanmalıdır. Toprak toz kir ile böcek ve diğer hayvan kirliliklerinitaşımamalıdır. Ağır metal pestisit herbisit mikrobik bulaşmamiktarları gıda kodeksleri tarafından kabul edilebilir miktarları aşmamalıdır. Gerekiyorsa bitki kısımlarında mikrofungusların üremesi sonucumeydana gelen aflatoksin okratoksin gibi maddelerin pirozolidin alkaloitlerive radyoaktif bulaşma tayinleri yapılmış olmalıdır.

Yukarıda belirttiğimanalizler çay hazırlamada kullanılan bitki kısmının yapısındaki maddelerin miktarlarının uygun olmasından daha önemlidir. BU DEĞERLER UYGUN DEĞILSE TÜKETICI ÇAY IÇERKEN DEVAMLI ZARARLI MADDELERI DE ALMIŞ OLACAKTIR.

AÇIKTA SATILAN ÇAY HAZIRLAMADA KULLANILAN BITKILER SAĞLIKLI MI

Aktar vb. dükkânlarda açıkta satılan bitkilerin sağlığa zararlı maddeler taşıyabileceği hususunu unutmamak gerekir. Bu ürünlerin kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü aktar vb. dükkânlardan satın alınacak ürünlerin kalitesi son kullanım tarihi elde ediliş nakil ve bekleme sırasında hangi zararlı maddelerin bulaştığı üzerinde hangi böcek kemirici ve hayvanların gezdiği bilinmemektedir.

POŞET KAĞIDI ZARARLI MI

Poşet yapımında kullanılan kağıt abaka Musa textilis denen bitkinin yapraklarından elde edilen liflerden üretilmektedir. Beyazlatma işleminde ozon kullanıldığı için zararlı olabilecek herhangi bir madde taşımaz. Ayrıca demleme sırasında suya herhangi bir lif veya madde vermez. Bu husus da analizlerle gösterilmiştir. KISACASI ZARARLI DEĞILDIR.

Poşet çaylarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus poşetin içinde bulunan bitkilerin kalitesi ve üretildiği tesislerdir. Eğerpoşet çaylar kalitesi düşük gerekli analizler yapılmamış bitkiler kullanılarak veya hijyenik şartlara sahip olmayan tesislerde üretilmiş ise yarar yerine zarar verecektir. MAALESEF PIYASADAMERDIVEN ALTIDIYE ISIMLENDIRILEN TESISLERDE DE ÜRETIMLER YAPILMAKTADIR.Bunun çözümü de bilinen firmaların poşet çaylarını kullanmaktır.

FARKLI BIR LEZZET IÇIN IÇILEN IHLAMUR ADAÇAYI KUŞBURNU VE YEŞIL ÇAYIN KALITELI OLANLARINI TÜKETMEK ŞARTIYLA SAĞLIĞA YARARLARI DA OLDUĞUNU UNUTMAMAK GEREKIR.