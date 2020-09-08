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08 Eyl 2020 - 15:18- Asayiş G: 08 Eyl 2020 - 16:06

MSB: "Eylem hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
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08 Eyl 2020 - 15:18 AA Ankara- Asayiş

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