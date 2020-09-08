Haberler Ankara Haberler Ankara
08 Eyl 2020 - 15:49- Spor G: 08 Eyl 2020 - 15:55

Ümraniyespor'da 14 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ümraniyespor Kulübü, teknik heyet, futbolcu ve çalışanlardan toplam 14 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da, teknik heyet, futbolcu ve çalışanlardan toplam 14 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalışanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bakanı Kasapoğlu, milli yüzücülerle bir araya geldi mask
Bakanı Kasapoğlu, milli yüzücülerle bir araya geldi
TFF, Misli.com ile isim sponsorluğu anlaşması yapacak mask
TFF, Misli.com ile isim sponsorluğu anlaşması yapacak
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da birinci ilan edildi mask
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da birinci ilan edildi
Süper Lig ilk kez 21 takımla oynanacak mask
Süper Lig ilk kez 21 takımla oynanacak
Milli judocular 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor mask
Milli judocular 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan'ın gözü olimpiyat kotasında mask
Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan'ın gözü olimpiyat kotasında
Sergen Yalçın bırakıyor mu? ''Benim sözleşmemde tazminat yok'' mask
Sergen Yalçın bırakıyor mu? ''Benim sözleşmemde tazminat yok''
Yasin Öztekin'in acı günü! Yıldız futbolcunun babası koronavirüsten hayatını kaybetti! mask
Yasin Öztekin'in acı günü! Yıldız futbolcunun babası koronavirüsten hayatını kaybetti!
Şampiyon Fenerbahçe! mask
Şampiyon Fenerbahçe!
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan'a geldi mask
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan'a geldi

08 Eyl 2020 - 15:49 AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
TFF, Misli.com ile isim sponsorluğu anlaşması yapacak mask
TFF, Misli.com ile isim sponsorluğu anlaşması yapacak
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da birinci ilan edildi mask
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da birinci ilan edildi
Süper Lig ilk kez 21 takımla oynanacak mask
Süper Lig ilk kez 21 takımla oynanacak
Milli judocular 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor mask
Milli judocular 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan'ın gözü olimpiyat kotasında mask
Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan'ın gözü olimpiyat kotasında
Halkbank oyuncusu Murat Karakaya: "Burası dışarıdan göründüğünden çok daha fazlası" mask
Halkbank oyuncusu Murat Karakaya: "Burası dışarıdan göründüğünden çok daha fazlası"
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Son Koronavirüs Uyarısı Yapıldı! Rekor Kırıldı, ikiye katladı! Kritik Eşik Başladı mask
Ankara'da Son Koronavirüs Uyarısı Yapıldı! Rekor Kırıldı, ikiye katladı! Kritik Eşik Başladı
Valilik duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! mask
Valilik duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Ankara'da Akademisyen Şoku! Çankaya İlçesi Kana Bulanıyordu... 3 Pompalı, 1 Tabanca, 231 Fişek Bulundu Serbest Kaldı! mask
Ankara'da Akademisyen Şoku! Çankaya İlçesi Kana Bulanıyordu... 3 Pompalı, 1 Tabanca, 231 Fişek Bulundu Serbest Kaldı!
Ankara'da ve 81 Şehirde Toplu Taşıma Yasağı! Artık Bu Şekilde Gidilemeyecek... Gidenlere de; Götürenlere de Ceza Yağmuru mask
Ankara'da ve 81 Şehirde Toplu Taşıma Yasağı! Artık Bu Şekilde Gidilemeyecek... Gidenlere de; Götürenlere de Ceza Yağmuru
Ankara Koronavirüs Hastanesi yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk Oranı %100'e Ulaştı... mask
Ankara Koronavirüs Hastanesi yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk Oranı %100'e Ulaştı...
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan açıklama! Koronavirüse yakalanan yüz kişiden... mask
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan açıklama! Koronavirüse yakalanan yüz kişiden...

GALERİ

Gençler, maske şeklindeki pankartla Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti mask
Gençler, maske şeklindeki pankartla Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti
Acı kaza! Tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, annesi yaralandı - Video Haber mask
Acı kaza! Tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, annesi yaralandı - Video Haber
MSB'den Hatay'daki orman yangınına ilişkin açıklama mask
MSB'den Hatay'daki orman yangınına ilişkin açıklama
Son Dakika! Ercan Bayat yakalandı! mask
Son Dakika! Ercan Bayat yakalandı!
Valilikten "15 gün evde kal" videosu mask
Valilikten "15 gün evde kal" videosu
Sincan Belediyesi, iki Açık Hava Kütüphanesi’ni hizmete açtı - Ankara mask
Sincan Belediyesi, iki Açık Hava Kütüphanesi’ni hizmete açtı - Ankara
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL